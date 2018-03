Manuel Heck (rotes Trikot), zuletzt 29-Tore-Mann bei Türkspor Mosbach, will der SpVgg Neckarelz in der Rückrunde helfen. Foto: Danny Galm

Neckarelz. (js) "Ich sehe gar nicht mehr so schwarz", beschreibt der Neckarelzer Co-Trainer Stefan Strerath seine Gemütslage nach der 0:1-Testspielniederlage gegen den Oberligadritten FSV Hollenbach. Egal, wie die Weichen beim krisengeschüttelten Regionalligisten gestellt werden, die glorreichen Verbliebenen wollen sportlich noch den Klassenerhalt in der vierten Liga schaffen.

Auch die personelle Lage entspannt sich ein wenig. Zur Freude der Verantwortlichen kehrte Ugurtan Kizylar nach einem zweiwöchigen Ausflug in die zweite türkische Liga um einige Erfahrung reicher nach Neckarelz zurück. Und mit den beiden 19-jährigen Melvin Luis Carlos (TSG Hoffenheim) und Dave Gnaase (SB Heidenheim) erhielten die Neckarelzer willkommene, da kostenlose, "Leihgeschenke." Die Beiden werden weiterhin von den abgebenden Clubs bezahlt, sollen aber in Neckarelz Spielpraxis sammeln. Zudem feierte Manuel Heck (Türkspor Mosbach) am Samstag seine Premiere im Neckarelzer Trikot.

Auch Trainer Peter Hogen gibt sich kämpferisch und rechnet vor: "Wir haben 22 Punkte, zwölf weitere könnten den Ligaerhalt bedeuten. Deshalb müssen wir gleich im ersten Spiel (27.2.) beim abgeschlagenen Schlusslicht Saar 05 Saarbrücken dreifach punkten." Ähnlich äußert sich auch Stürmer Ugur Beyazal, der wegen gezogener Weisheitszähne nur zuschaute. "Ich bin jetzt sechs Jahre in Neckarelz, habe Aufstiege gefeiert und Freunde gewonnen. Ein Wechsel in der Winterpause kam für mich nicht in Frage, ich werde die Restrunde alles dafür geben, um den Klassenerhalt zu sichern.

Dieses Vorhaben kann aber bereits am 15. April scheitern. Nach Auskunft von Sascha Döther, Beauftragter für die Regionalliga, müssen bis dahin die Vereine ihre Lizenz für die kommende Spielzeit beantragt haben, inclusive einer Bankgarantie von 35 000 Euro. Wenn ein Klub dies nicht wahrnehme, dann stehe dieser als erster Absteiger bereits fest.