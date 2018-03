Von Christopher Benz

Walldorf. Aufgrund einer schwachen Leistung hat der FC-Astoria Walldorf gestern das Fußball-Regionalligaspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 0:4 (0:2) verloren. Die Gäste gewannen auch in der Höhe verdient. "Wir haben es dem Gegner bei den Gegentoren zu einfach gemacht und ließen die letzte Konsequenz bei der Chancenverwertung vermissen", analysierte FCA-Trainer Matthias Born.

Walldorfs Kapitän Manuel Kaufmann fiel mit Grippe aus, für ihn rückte Jonas Kiermeier in die Elf. Hoffenheim trat vom Anpfiff weg das Gaspedal voll durch und kam zu der ersten Chance durch Lohkemper, der aus spitzem Winkel an Hiegl scheiterte (3.). Die Gäste spielten gefällig nach vorne, der FCA benötigte ein paar Minuten, um sich aus der Umklammerung zu lösen. Der erste Angriff führte zu einer großen Gelegenheit, die Bozic aber zu unplatziert abschloss (14.). Kurz darauf entschärfte TSG-Torhüter Kobel einen Pellowski-Kopfball spektakulär im Anschluss an eine Ecke.

Ein Walldorfer Geschenk ging nach 21 Minuten der 1899-Führung durch Lucas Röser voraus. Statt den Ball zur Ecke zu klären, wollte Meyer die Kugel im Spiel halten und bediente Schindler, dessen Flanke Röser ungehindert einköpfte. Die Hoffenheimer zeigten sich im Angriffsspiel sehr variabel, beinahe jeder Angriff endete mit einem Abschluss. Vor allem die Pässe durch die Schnittstelle der Abwehr zeugten von gehobenem Regionalliga-Niveau. Gegen Ende der ersten Hälfte bekam Hoffenheim ein immer größeres spielerisches Übergewicht. Mit dem Halbzeitpfiff fiel das 0:2 durch Yannick Thermann, der nach einem Abpraller aus 18 Metern unhaltbar einnetzte.

Unverändert kamen beide Mannschaften aus den Kabinen. Einen weiteren wunderbar anzusehenden Angriff schloss Felix Lohkemper zum 0:3 ab (54.). Walldorf konnte dem druckvollen Auftritt der TSG nichts entgegensetzen und kassierte folgerichtig das 0:4 - Thermann kam im Strafraum ungehindert zum Abschluss (69.). "Hoffe" hatte weiter Lust und war seinem Gegner in allen Belangen überlegen. Zum Glück für den FCA fielen keine weiteren Treffer, was nicht zuletzt daran lag, dass TSG-Trainer Marco Wildersinn sein Sturmduo Lohkemper-Röser vorzeitig vom Platz nahm.

"Wir sind glücklich und hoch zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn beide Mannschaften im letzten Drittel zu viele Torchancen zugelassen haben", lautete das Fazit von Wildersinn.

FCA Walldorf: Hiegl - Hofmann (71. Stadler), Nyenty, Pellowski, Kiermeier - Haas (59. P. Mohr), Kern - Hofbauer (71. Stadler), Meyer - Schön, Bozic.

TSG 1899 Hoffenheim II: Kobel - Schindler, Gimber, Dähn, Rossipal - Canouse - Sessa, Özkan (54. Dehm), Thermann - Lohkemper (72. Trümner), Röser (72. Waack).

Schiedsrichter: Beck (Künzelsau); Zuschauer: 410; Tore: 0:1 Röser (21.), 0:2 Thermann (45.), 0:3 Lohkemper (56.), 0:4 Thermann (69.).