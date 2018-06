Heidelberg. (enze/bz/miwi) Nach dem Verlust der Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Südwest aufgrund der peinlichen 2:3-Niederlage bei Absteiger FC Nöttingen ist der SV Waldhof an diesem Wochenende spielfrei, kann regenerieren und versuchen, sich fit zu machen für den Saisonhöhepunkt: die Aufstiegsspiele zur Dritten Liga gegen den Nordmeister SV Meppen. Für das erste Finale am Sonntag, 28. Mai (Anstoß: 14.30 Uhr) im Mannheimer Carl-Benz-Stadion waren bis gestern Nachmittag rund 16 000 Karten abgesetzt, nach Start des freien Vorverkaufs am Mittwoch hatten sich lange Schlangen vor der SVW-Geschäftsstelle am Alsenweg und dem Rhein-Neckar-Ticket-Haus in der Mannheimer Innenstadt (P3,4) gebildet. Nur noch 3500 Stehplatzkarten sind erhältlich, Waldhof rechnet mit mindestens 22 000 Zuschauern im wichtigsten Heimspiel des Jahres. Der "Rückkampf" in Meppen am 31. Mai (19.30 Uhr), einem Mittwoch, ist bereits ausverkauft.

Ortswechsel. Ein Punkt würde schon reichen und der Blick in die anderen Stadien sich erübrigen. Nur im allerschlimmsten Fall kann der FC-Astoria Walldorf aus der Regionalliga Südwest noch absteigen. Dafür müssten die Astorstädter ihre beiden verbleibenden Partien morgen bei Hessen Kassel und die Woche darauf gegen den SSV Ulm verlieren, während Homburg und die Stuttgarter Kickers jeweils noch sechs Punkte holen müssen. Dazwischen liegen noch die Offenbacher Kickers mit 41 Punkten.

"Wir hoffen, den Deckel jetzt in Kassel draufmachen zu können", will FCA-Trainer Matthias Born einem Herzschlagfinale am 20. Mai unbedingt aus dem Weg gehen. Für das Duell in Kassel kehren die vier zuletzt gesperrten Jonas Kiermeier, Marcel Carl, Ugurtan Kizilyar sowie Marcus Meyer zurück. Dafür fehlt Benjamin Hofmann aufgrund seiner fünften gelben Karte. Am Dienstag hat der Verein die Vertragsverlängerung um ein Jahr mit dem talentierten Stürmer Harun Solak bekannt gegeben. "Wenn der Klassenerhalt perfekt sein sollte, kommt sicher noch etwas Bewegung auf den Transfermarkt", weiß Born.

Eine traurige Nachricht ereilte die U23 der TSG Hoffenheim vor ein paar Tagen. Im Training zog sich Kemal Ademi einen Kreuzbandriss zu und fällt mehrere Monate aus. "Das ist bitter", sagt Marco Wildersinn über den Ausfall des Stürmers, der deshalb auch am Samstag, 14 Uhr, im Auswärtsspiel bei den Offenbacher Kickers nicht zur Verfügung steht. Auf dem Bieberer Berg wollen die Hoffenheimer zum Spielverderber werden, denn die Kickers wollen mit einem Sieg den Klassenerhalt endgültig sichern. "Ich habe nichts dagegen, wenn die Offenbacher nach dem Spiel feiern, falls sie den Ligaverbleib auch mit null Punkten gegen uns gesichert haben", erklärt Wildersinn. Grundsätzlich freut sich der Coach, dass es für den Gegner noch "um etwas geht", sodass die Stimmung auf den Rängen entsprechend gut sein dürfte.