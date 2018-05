Von Heiko Schattauer

Neckarelz. Wenig bis gar nichts ging bei der SpVgg Neckarelz gestern Abend im Regionalligaderby gegen den FC-Astoria Walldorf. Mehr als 80 Minuten lang. Doch dann kam der große Auftritt des eingewechselten Bogdan Müller. Die Nummer 13 wurde für die Spielvereinigung zum echten Glücksfall, binnen zwei Minuten drehte Müller mit zwei Toren die längst verloren geglaubte Partie. Mit 2:1 siegte das Team von Peter Hogen gegen am Ende konsternierte Walldorfer, die in den ersten 80 der 90 Minuten die bessere, weil wachere Mannschaft waren. Den Neckarelzern konnte es egal sein, der Dreier aus dem Nachholspiel - die Partie war am vergangenen Dienstag Sturmtief "Niklas" zum Opfer gefallen - war für die SpVgg im Kampf um den Klassenerhalt eminent wichtig, allein schon für das Selbstbewusstsein vor den anstehenden Duellen mit direkten Konkurrenten.

Peter Hogen sah den glücklichen Heimerfolg als Lohn für die guten Spiele seiner Mannschaft zuvor an, die zuletzt aber allenfalls Lob statt Punkte gebracht hatten. "Heute haben wir uns belohnt, auch wenn ich nach dem Spielverlauf auch mit einem Punkt zufrieden gewesen wäre", so der SpVgg-Coach nach der Partie. Dass die Walldorfer bis zum ersten Treffer von "Joker" Müller in der 82. Minute das effektivere, aktionsschnellere Team waren, hatte auch Hogen gesehen. Schon nach 15 Minuten war die Walldorfer Stärke auch im Ergebnis sichtbar: David Etzold hatte eine feine Vorlage von Stephan Sieger aus 16 Metern per Kopf ins Neckarelzer Tor befördert. SpVgg-Coach Simon Wagner hatte ihm dabei freilich kräftig Hilfestellung geleistet, indem er unnötigerweise aus seinem Kasten gestürmt war und dann doch zu spät kam.

In der Folge war bei den Neckarelzern weiter "viele Krampf", wie SpVgg-Präsident Thomas Ulmers zur Halbzeit (0:1) analysierte, bei einem Lattenschuss von Steffen Haas aus 45 Metern hatte man zudem Glück. Und auch in Durchgang zwei sah es lange nicht danach aus, als könnten die Hausherren am späten Dienstagabend unter schummrigem Flutlicht noch ein Erfolgserlebnis feiern. "Bis zur 82. Minute haben wir alles richtig gemacht", zog Walldorfs Trainer Matthias Born ein bitteres Resumee, das darin begründet liegt, dass sein Team die Konzentration eben nicht noch ein paar weitere Minuten hochhalten konnte. Zur Ehrenrettung der FC-Abwehr kann man allerdings festhalten, dass Müllers erstem Streich zum 1:1 der beste Spielzug der ganzen Partie über Benjamin Schäfer und Niklas Horn voranging. Eine Minute später klingelte es indes gleich nochmal im Walldorfer Kasten - und das Derby war gedreht.

Neckarelz: Wagner - Kiermeier, Busch (46. Gerstle), Hofmann, Bückle - Burgio (90. C. Schäfer), B. Schäfer, Kizilyar, Horn - Szimayer, Beyazal (70. Müller).

Walldorf: Wulle - Mohr, Nyenty, Kaufmann, Hofmann - Hillenbrand (72. Schön), Kern, Haas, Etzold, Sieger (88. Meyer) - Carl.

Tore: 0:1 (15.) Etzold; 1:1 (82.) Müller; 2:1 (83.) Müller. - Zuschauer: 350; - Schiedsrichter: Bergmann (Erbach)