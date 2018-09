Über 150 Mannschaften spielten in diesem Monat 73 Stunden Fußball in der Rauenberger Mannaberghalle. Diese Männer machten es möglich: Jugendtrainer Antonio Aguillera, der erste Vorsitzende Mario Link, Jugendleiter Volker Beushausen, Jugendtrainer und Turnierchef Gerhard Kraus und Abteilungsleiter Christian Erhart (von links). Fotos: Helmut und Jan A. Pfeifer

Von Wolfgang Brück

Rauenberg. Als Schachspieler ist es Frank Broghammer gewohnt, voraus zu denken. Dem VfB Rauenberg prognostiziert der Bürgermeister eine gute Zukunft. "Im Nachwuchsbereich tut sich was", weiß das Oberhaupt der Weinbau-Gemeinde.

Nicht nur im Nachwuchsbereich. Rauenberg ist zum Mekka des Hallenfußballs geworden. In den letzten drei Wochen fanden in der Mannaberghalle zehn Turniere statt. Rund 3.000 Zuschauer sahen 73 Stunden Fußball mit über 150 Mannschaften aus ganz Deutschland. "Für unser Image war das eine tolle Sache", freut sich Fußball-Abteilungsleiter Christian Erhart.

Hintergrund E 1-Jugend: 1. Fortuna Heddesheim, 2. TSV Rettigheim, 3. FC Sandhausen, 4. ASC Neuenheim.

E 2-Jugend: 1. SV Sandhausen, 2. TB Rohrbach, 3. SC Käfertal, 4. VfB Rauenberg.

AH-Turnier: 1. FC Östringen, 2. DJK-FC Ziegelhausen-Peterstal, 3. VfR Kronau, 4. TSV Waldangelloch.

E 2-Jugend: 1. SV Sandhausen, 2. TB Rohrbach, 3. SC Käfertal, 4. VfB Rauenberg.

AH-Turnier: 1. FC Östringen, 2. DJK-FC Ziegelhausen-Peterstal, 3. VfR Kronau, 4. TSV Waldangelloch.

Regio-Cup für Frauen: 1. ASV Hagsfeld, 2. 1899 Hoffenheim II.

SAP Cup für Frauen: 1. SGS Essen, 2. Bayer Leverkusen, 3. 1899 Hoffenheim I, 4. 1899 Hoffenheim II.

Firmen-Cup: 1. SAP, 2. Neuer Herold, 3. Fitness Pfitzenmaier, 4. Jobcenter Rhein-Neckar.

Aktiven-Turnier: 1. FC Dilsberg, 2. SC Reilingen, 4. SpVgg Baiertal, 4. 1. FC Mühlhausen.

D 2-Jugend: 1. Germania Forst, 2. Union Heilbronn, 3. SC Käfertal, 4. TSV Tauberbischofsheim.

D 1-Jugend: 1. JSV Ganerb, 2. FV Nußloch, 3. SV Sandhausen, 4. SG Dielheim.

C-Jugend: 1. FC-Astoria Walldorf, 2. SV Sandhausen, 3. VfB Eberbach, 4. SpVgg Baiertal.

Außerdem fand noch ein Spielfest der F-Jugend und Bambini ohne Platzierungen statt. wob

Dabei begann alles mit einem Debakel. Im Juli 2010 wurde der VfB Rauenberg vom Bundesligisten TSG Hoffenheim gnadenlos auseinander genommen. 0:26 hieß es am Ende.

Bei dem Großereignis unterstützte Otmar Schork, dessen Sohn Robin in der Rauenberger Schülermannschaft kickt, die Gastgeber tatkräftig. Aus dem Kontakt entwickelte sich eine fruchtbare Beziehung. Schork, Geschäftsführer beim Zweitligisten SV Sandhausen, holte den Hallenfußball nach Rauenberg. "Otmar und sein älterer Sohn Tim haben hier einiges auf die Beine gestellt", sagt Erhart.

Doch ohne Fleiß kein Preis. Mehrere Dutzend Helfer waren notwendig, damit der Fußball in der Mannaberghalle rollen konnte. Sechs Stunden waren 15 Ehrenamtliche damit beschäftigt, Kunstrasen und Rundumbande aufzubauen. "Danach hatten wir Bedingungen wie bei den Profis", ist Erhart stolz.

Höhepunkt war der SAP Cup der Frauen, mit mehreren Bundes- und Zweitligisten. Er hat inzwischen in der Mannaberghalle eine Heimat gefunden. Zum Abschluss gab es an diesem Wochenende im Rahmen des büro-mix-Cups zwei Jugendturniere, den Firmen-Cup und ein Senioren-Turnier, das der FC Dilsberg vor dem SC 08 Reilingen, der SpVgg Baiertal und dem 1. FC Mühlhausen gewann.

Ein bisschen Geld haben die Rauenberger während der ereignisreichen Tage in der Mannaberghalle auch verdient, aber Geld spielt nicht mehr die entscheidende Rolle. Das Kapital ist die Jugend. Der VfB Rauenberg hat jetzt wieder in allen Altersklassen Mannschaften. Insgesamt zehn. Joshua Hillesheim, der mit seinen 18 Jahren noch in der A-Jugend spielen kann, darf bereits in die erste Mannschaft reinschnuppen.

Mit Jürgen van Haaren hat er einen guten Lehrmeister. Der Sportlehrer aus Heidelberg ist eine der interessantesten Trainer-Persönlichkeiten der Region.

In der Landesliga, in den goldenen Neunzigern, war van Haaren zum ersten Mal beim VfB. Mittlerweile ist er 60, und in dieser Saison gilt es den Abstieg aus der A-Klasse zu verhindern.

Erhart ist zuversichtlich, dass zumindest der gegenwärtige drittletzte Platz vor Viktoria Mauer und der SG Dielheim gehalten werden kann, zumal künftig mit Ezhdak Rexka vom Landesligisten TSV Michelfeld ein weiterer Angreifer zur Verfügung steht. "Mit unserer guten Jugendarbeit wollen wir mittelfristig zurück in die Kreisliga", sagt Erhart. Schachspieler Frank Broghammer könnte Recht behalten.