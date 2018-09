Heidelberg. (bz) Nach zwei Unentschieden zum Auftakt streben die beiden regionalen Vertreter der Fußball-Oberliga jeweils gegen einen Aufsteiger den ersten "Dreier" der neuen Saison an. Für den VfR Mannheim steht das Pflichtspieldebüt im eigenen Rhein-Neckar-Stadion an. Dort empfangen die Rasenspieler morgen um 15.30 Uhr den SV Oberachern. "Ich habe Oberachern letztes Wochenende gegen die TSG Balingen beobachtet", berichtet VfR-Trainer Stephan Groß von der 1:2-Niederlage des Aufsteigers, "dort habe ich eine sehr kampfstarke Truppe mit hochgewachsenen Spielern gesehen, die wir mit spielerischen Mitteln besiegen müssen."

Der erfahrene Trainer rechnet damit, "dass die Gäste ihr Heil in der Defensive suchen werden und ich hoffe, dass wir möglichst ein schnelles Tor machen." Neben dem Punktspielauftakt in Villingen waren die Rasenspieler am Dienstag bei der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal im Pokal gefordert. Trotz des am Ende deutlichen 5:1-Erfolgs sah Groß auf dem engen Kunstrasenplatz eine intensive Begegnung, die manchem Akteur ein wenig zusetzte. So mussten Oliver Malchow und Kaan Erdogdu mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Ob die beiden morgen auflaufen können, entscheidet sich erst kurzfristig. Für Daniel Gulde kommt ein Einsatz nach einem Muskelfaserriss in der Leiste definitiv noch zu früh. "Zum Heimspielstart liegt mir persönlich am Herzen, dass wir unseren Zuschauern auch dementsprechend was bieten", sagt Groß.

Für den FC-Astoria Walldorf steht morgen die Reise ins fast 300 Kilometer entfernte Ravensburg an. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Ebra-Stadion. Dort geht es gegen den FV, der in der Aufstiegsrelegation den SV Schwetzingen ausschaltete. Dass es sich dabei um einen richtig starken Aufsteiger handelt, ist spätestens seit dem vergangenen Wochenende klar. Beim FC Nöttingen, immerhin einem Mitfavoriten auf die Meisterschaft, holte die von Gerhard Rill trainierte Elf nach einem 0:3-Rückstand noch ein sensationelles 3:3-Unentschieden. "Nach dem 0:3 nach 50 Minuten war mit solch einem Comeback nicht mehr zu rechnen, da Nöttingen zu diesem Zeitpunkt alles unter Kontrolle hatte", machte sich FCA-Trainer Guido Streichsbier vor Ort ein Bild des Neu-Oberligisten und fügt hinzu, "immerhin habe ich das Potenzial der Ravensburger dann noch gesehen."

Trotz der schwierigen Aufgabe wollen die Astorstädter nach dem durchwachsenen Auftakt den ersten Sieg in der neuen Saison. "Wir werden mit breiter Brust auftreten und wir wissen welche Leistung abzurufen ist, um die Partie für uns erfolgreich zu gestalten", weiß Streichsbier wie er seine Mannschaft optimal vorzubereiten hat, "wir werden fighten, um den nötigen Rhythmus für die Saison zu bekommen." Tabe Nyenty, Tobias Hohmeister und Marcus Meyer stehen weiterhin nicht zur Verfügung. Außerdem wird Marcel Hofbauer nicht im Kader stehen. Der Flügelflitzer hat sich gegen Kehl an der Schulter verletzt.