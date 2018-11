Heidelberg. (CPB) Die Rudergesellschaft Heidelberg hat gestern beim Sportclub Neuenheim das Nachholspiel in der Qualifikationsrunde Süd der Rugby-Bundesliga mit 14:16 (14:10) gewonnen. Damit ziehen der deutsche Meister Heidelberger Ruderklub als verlustpunktfreier Erster, der TV Pforzheim als Zweiter und der TSV Handschuhsheim als Dritter direkt in die Meisterrunde Süd/West ein. Der Tabellenvierte RGH bestreitet an diesem Samstag in Heidelberg ein Relegationsspiel gegen den West-Fünften RC Aachen. Der Tabellenfünfte SCN muss am 6. Oktober zu einem Relegationsspiel zum West-Vierten RC Mainz. Am Samstag tritt die Mannschaft von Trainer Uwe Schwager zum Auftakt des europäischen Nordseecups beim belgischen Vorjahresfinalisten RC Boitsfort in Brüssel an.

Gestern Abend erlebten 250 Zuschauer unter schwachem Flutlicht auf dem "Museumsplatz" an der Tiergartenstraße ein hart umkämpftes, aber weitgehend faires Spiel, das die RGH aufgrund ihrer geringeren Fehlerquote, clevereren Spielweise und starken Kampfkraft nicht unverdient für sich entschied. In entscheidenden Phasen hatte das Team von Trainer Christopher Weselek die größere Ruhe und bessere Übersicht. Spielentscheidend waren zwei Sprungtritte durch Bastian Himmer und Fabian Heimpel.

Der SCN konnte nicht an die gute Leistung aus dem Spiel gegen Pforzheim anknüpfen und reihte im Übereifer Fehler an Fehler. Drei beste Versuchschancen in der Anfangsphase blieben ungenutzt, die Überlegenheit im angeordneten Gedränge auch. Mit zunehmender Spielzeit wurde das SCN-Team immer hektischer und planloser. In der zweiten Halbzeit gelangen keine Punkte mehr, ein Aufbäumen blieb aus.

Die RGH erzielte neben den Dropkicks einen Versuch durch Tit Hocevar sowie eine Erhöhung und einen Straftritt durch Fabian Heimpel. Der SCN legte zwei Versuche durch Tomás van Gelderen und Marten Strauch mit Erhöhungen von van Gelderen und Oliver Paine.