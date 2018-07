Der Jubel der Heidelberger Fans, aber auch vieler Konkurrenten im Heusenstammer Sportzentrum Martinsee war riesengroß, als die Rudergesellschaft Heidelberg das Endspiel der deutschen Siebenerrugby-Meisterschaft gewonnen und damit ihren achten Meistertitel in der olympischen Variante des Rugbyspiels geholt hatte.

Titelverteidiger und Sportplatznachbar Heidelberger Ruderklub ging im dramatischen Finale zwar mit 7:0 in Führung und lag zur zweiminütigen Pause mit 12:7 in Front, doch dann drehte die RGH auf und riss die Führung mit 19:12 an sich. Nachdem der HRK nochmals auf 19:17 verkürzt hatte, legte Fabian Heimpel den entscheidenden Versuch zum 24:17-Endstand.

Nachdem die RGH den Vorjahresvizemeister TV Pforzheim im Halbfinale mit 33:0 klar distanziert hatte, war ein Machtwechsel im deutschen Siebenerrugby eindrucksvoll vollzogen. Das seit zwei Jahren verfolgte RGH-Konzept, das Siebenerrugby mit zahlreichen Sponsoren stark zu fördern, hat damit auch im Herrenbereich einen ersten großen Erfolg gebracht.