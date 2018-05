Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Heinrich Popow ist authentisch. Wenn man mit dem Prothesen-Leichtathleten spricht, merkt man, dass er sagt, was er denkt - der 33-Jährige nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Spiele in Rio de Janeiro waren nun endgültig seine letzten Paralympics. Im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung spricht er über seine jüngsten Wettkämpfe, den Umgang mit der Prothese und seine Zukunft.

Heinrich Popow, bei den Paralympics in Rio haben Sie im Weitsprung Gold geholt. Haben Sie die Medaille immer dabei?

Klar, die ist immer am Start - nur ist sie schon etwas ramponiert.

Wieso?

Naja, sie ist schon bei sämtlichen Empfängen und Feiern auf Beton gefallen. Aber das ist okay - umso mehr Macken sie hat, umso mehr wurde ja auch gefeiert.

Bekommt sie dann einen Ehrenplatz zu Hause?

Noch trage ich sie ja immer mit, habe sie fast jeden Tag in der Hosentasche. Irgendwann bekommen aber beide Goldmedaillen (Popow gewann 2012 in London über 100 Meter; Anm. d. Red.) einen Ehrenplatz - die anderen müssen sich dann dahinter einreihen.

Die Paralympics sind nun seit drei Wochen um. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Zur Organisation hat sich schon fast jeder paralympische Sportler geäußert. Da gibt es nichts Negatives anzumerken. Es waren definitiv würdige Spiele, es gab einen Zuschauerrekord, dazu ist es bemerkenswert, was die Volunteers alles geleistet haben. Die Spiele in Rio waren so schön wie die anderen auch - und dennoch einzigartig: Denn normalerweise sollte man die verschiedenen Spiele nicht miteinander vergleichen. Den Spielen in London stand aber nichts nach - in Rio war sogar noch ein bisschen mehr Farbe drin, das war alles in allem eine runde Sache.

Und für Sie persönlich?

Naja, an den 100 Meter habe ich immer noch zu knabbern (Popow wurde im Sprint nur Vierter; Anm. d. Red). Ich werde auch deshalb nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft noch einmal starten und es besser machen. Die Gründe, warum es diesmal nicht so lief, waren für mich ja klar.

Welche waren das?

Ich habe einfach zu wenige Sprint-Wettkämpfe bestritten. Zwar wusste ich, dass ich es drauf habe, aber beim Weitsprung war es anders. Normalerweise hatte ich das Gefühl: Egal was die anderen machen, das wird was. Das hatte ich beim Sprint auch - aber die absolute Sicherheit hat gefehlt.

Welcher Moment aus Rio bleibt Ihnen besonders in Erinnerung?

Der Anlauf zum ersten Versuch beim Weitsprung. Da dachte ich einfach: Jetzt nimm alle Erfahrung zusammen - und es hat geklappt. Und als ich mich dann zu meinem Team umgedreht habe, da sieht man ja dann auch an den Gesichtern, wie die Leistung war. Schön war auch zu sehen, dass die Running-Clinic (Popows Nachwuchsprojekt; Anm. d. Red.) international Präsenz zeigt. Nun wollen wir den Nachwuchs auch mal in Deutschland richtig fördern, deswegen sind wir jetzt auch in Heidelberg - sonst wäre ich Samstagnachmittags nicht hier hingefahren.

Sie gehen sehr locker mit dem Thema Prothese um, zeigen und erklären vielen Menschen die Technik. Was würden Sie eigentlich ohne Prothese machen?

(lacht) Ohne Prothese? Also im Sport würde ich auf jeden Fall Rollstuhlbasketball spielen - die Sportart interessiert mich.

Und im Alltag?

Puh, das will ich mir gar nicht vorstellen. Meine Prothese ist für mich mittlerweile wie ein Körperteil, sie gehört zu meinem Körper dazu.