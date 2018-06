Von Tillmann Bauer

Rio de Janeiro. Es sollte ein deutscher Höhepunkt den diesjährigen Paralympics werden. Sprintstar Heinrich Popow vom TSV Bayer Leverkusen, 33, hatte sich große Ziele gesetzt. Das 100-Meter-Finale im Estádio Olímpico João Havelange stand an. Der Prothesensprinter, dem in seinem neunten Lebensjahr das linke Bein bis zum Oberschenkel amputiert wurde, hatte sich bereits im Vorlauf souverän mit einer Zeit von 12,45 Sekunden für die Endrunde qualifiziert. Auch im Finale war er mit 12,46 Sekunden nur minimal langsamer - doch diesmal kamen drei seiner Konkurrenten vor ihm ins Ziel. Scott Reardon aus Australien jubelte über Gold, auch Daniel Wagner aus Dänemark (Silber) und Richard Whitehead aus Großbritannien (Bronze) landeten vor ihm. Popow konnte sein Paralympics-Titel von London 2012 nicht verteidigen - am Ende reichte es nicht einmal für eine Medaille, nur Rang vier.

"Blöder vierter Platz", sagte Popow nach dem Rennen, "das tut heute natürlich weh. Ich glaube, ich habe das Laufen in den letzten zwei Jahren ein bisschen verlernt, ich kann das nicht mehr."

Das Laufen verlernt. Das klingt hart für einen Sprinter. Nun ja, den Fokus legt der Leichtathlet jetzt auf den Weitsprung. "Da sieht es ja bis jetzt ganz gut aus", so Popow. In seiner Klasse hält der Leverkusener mit 6,72 Meter den aktuellen Weltrekord. Vor vier Jahren in London sprang er mit 6,07 Meter auf Platz vier. In Rio soll es nun zu Edelmetall reichen. "Beim Weitsprung hat man sechs Versuche. Da kann man Fehler machen - und sie dann korrigieren", so Popow, "beim Sprint bezahlt man einen Fehler direkt mit einer schlechteren Platzierung."

An der Atmosphäre kann es jedenfalls nicht gelegen haben. Für den gebürtigen Kasachen waren es bereits die vierten Paralympics. "Ich war auch nicht überwältigt von der Atmosphäre, weil ich genug Zeit hatte, das alles aufzusaugen", so Popow, "ich war und bin stolz hier zu sein." Heute um 15.45 Uhr (MESZ) steht das Weitsprungfinale an. Dort will Popow es noch einmal allen zeigen. Denn mit 33 ist er auch nicht mehr der Jüngste. "Das sind meine letzten paralympischen Spiele", so Popow, "die WM in London 2017 mache ich noch, dann schaue ich noch, was mit der EM 2018 in Berlin ist. In Deutschland wäre das schon schön, aber zunächst ist für mich wichtig, möchte ich verletzungsfrei bleiben."

Doch das ist alles Zukunftsmusik. Fakt ist: Heute steht für den Leichtathleten viel auf dem Spiel. Er will es allen beweisen - doch sich selbst am meisten.