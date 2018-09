Von Marco Monetta und Claus Weber

Spielberg. Das Handy klebte Willi Kempf am späten Samstagnachmittag an der Hand. Unerträglich lange dauerte es, bis der Vorsitzende des FC-Astoria Walldorf die Bestätigung aus Bruchsal erhielt, dass der FC Nöttingen beim Tabellenvorletzten mit 2:3 gescheitert war. Der Patzer des Verfolgers ließ die Astorstädter unverhofft jubeln: Der Aufstieg in die Regionalliga steht damit schon fest. "Wir sind sehr glücklich, es am vorletzten Spieltag geschafft zu haben", strahlte Trainer Guido Streichsbier.

Die Walldorfer können nun entspannt ins letzte Heimspiel am nächsten Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Bruchsal gehen. Nöttingen hat schon vier Punkte Rückstand. Grunbach könnte bei drei Zählern Abstand theoretisch zwar noch an den Astorstädtern vorbei ziehen und dem FCA den Meistertitel abknöpfen, doch eine Lizenz für die Regionalliga hat der TSV nicht beantragt. Trotzdem wollen die Walldorfer noch einmal Gas geben. "Jetzt wollen wir auch Meister werden", erklärte Willi Kempf.

Der FC-Astoria gehörte sieben Jahre lang der fünfhöchsten Klasse an und war im Vorjahr als Vizemeister nur knapp am Aufstieg gescheitert. Jetzt hat es geklappt. Allerdings mussten die Fans am Samstag lange zittern. Joker Roberto Pinto stach in allerletzter Sekunde mit einem sehenswerten Freistoßtor aus spitzem Winkel (90.). Nach dem 2:1-Siegtreffer in letzter Minute kannte die Freude der Blau-Weißen keine Grenzen.

Trainer und Spieler mussten Bierduschen über sich ergehen lassen, gefeiert wurde auf dem Platz, im Bus, danach im Klubhaus, und am späten Abend machte sich die komplette Mannschaft noch in die Heidelberger Altstadt auf. Wie zu erfahren war, blieb aber alles im Rahmen. Denn schon morgen Abend müssen die Spieler wieder topfit sein: Um 19 Uhr kämpfen sie auf dem neutralen Platz in Kirrlach mit dem FC Nöttingen um den badischen Pokalsieg und den Einzug in den DFB-Pokal. "Die Euphorie ist nach dem gesicherten Aufstieg umso größer", versicherte Willi Kempf, der in Kirrlach auf die Unterstützung von rund 300 FCA-Anhängern hofft.

Der Pokalsieg wäre das i-Tüpfelchen auf der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte. In den Vorjahren schien es freilich so, als ob die Walldorfer gar nicht höher hinaus wollten. "Wir haben mitbekommen, dass viele Vereine in der Regionalliga Probleme haben, außerdem haben uns die Sicherheitsspiele abgeschreckt", gab Kempf jetzt zu. Inzwischen spielen mit Hoffenheim II, Neckarelz und Waldhof drei Nordbadener in der vierthöchsten Liga. "Die Klasse hat ihren Reiz", sagte Streichsbier. Zudem hat der Verband die Aufnahmehürden heruntergesetzt. Am Stadion ist nur wenig zu ändern. "Die Zuschauerkapazität reicht aus, die Beleuchtung stimmt, nur auf der Gegengeraden müssen wir einen 2,20 Meter hohen Zaun für die Gästefans anbringen", so Kempf.

Ebenso wie Trainer Streichsbier glaubt der Klubchef, dass sich seine Mannschaft in der Regionalliga behaupten kann. "Wir wollen bloß nicht gleich wieder absteigen", sagte er, "vielleicht reicht es sogar für einen guten Platz im Mittelfeld." Große Veränderungen soll es allerdings nicht geben. "Wir haben bis jetzt noch keinen Neuzugang", sagte Kempf, "und wir wollen auch wieder jungen Talenten eine Chance geben." Mit Rick Wulle, Jonas Malsam und Pius Mohr schafften zuletzt drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung ins Oberligateam. "Wir profitieren schon längere Zeit von der guten Arbeit von 'Anpfiff ins Leben'", erklärte Kempf.

An der Vereinsphilosophie soll sich nichts ändern. Das Profitum wird beim FC-Astoria nicht eingeführt. "Wir werden weiterhin am Abend trainieren und jeder Spieler soll seinen Beruf oder seine Ausbildung wie bisher weiter absolvieren", erklärte der Vorsitzende.

Die vorentscheidende Partie in Spielberg begann am Samstag für den FCA denkbar schlecht. Alexander Merkel markierte per Kopf schon in der 8. Minute die Führung für die Gastgeber. Marius Schäfer (10.) und Alexander Zimmermann (22.) vergaben danach gute Möglichkeiten für den Tabellen-Sechzehnten. Für Walldorf verpasste Marcel Hofbauer (3./5.) die frühe Führung.

Die zweite Halbzeit begann mit einer starken Rettungstat von Walldorfs Torhüter Rick Wulle gegen Schäfer (52.). Mit zunehmender Spieldauer erhöhte der FCA den Druck und kam prompt zum Ausgleich durch Timo Kern (59.). 15 Tore hat der Ex-Karlsruher nun schon für

den FC-Astoria geschossen. Höherklassige Klubs sind längst auf den 24-Jährigen aufmerksam geworden. "Wir versuchen ihn zu halten", versprach Kempf.

In der Schlussviertelstunde erlebten die 450 Zuschauer einen offenen Schlagabtausch zweier Mannschaften, die den Sieg unbedingt wollten. Als sich beide Seiten schon mit einem Remis zufrieden gaben, traf der erfahrene Ex-VfB-Profi Pinto zum viel umjubelten 2:1-Auswärtssieg. "Wir haben sehr konzentriert agiert, nicht zu früh aufgemacht und sind konsequent unserer Linie treu geblieben", sprach Streichsbier seinem Team für das zuvor Gezeigte ein großes Lob aus.

SV Spielberg: Moritz - Can, Fischer, Hess, Benz - Schröder, Nirmaier, Merkel (86. Weiß), Ulusoy (71. Brunner) - Zimmermann, Schäfer (75. Daum)

FCA Walldorf: Wulle - Hofmann, Kaufmann, Göttlicher, Nyenty - Sieger, Hillenbrand (90. Schön), Kern, Meyer, Englert (72. Pinto) - Hofbauer (81. Malsam)

Schiedsrichter: Münch (Rielasingen); Zuschauer: 450; Tore: 1:0 (8.) Merkel, 1:1 (59.) Kern, 1:2 (90.) Pinto.