Mußbach. (zg) Der BASF Triathlon-Cup Rhein-Neckar 2013 hat seinen ersten Sieger: Patrick Lange gewann den Serienauftakt in Mußbach in einem spannenden Rennen gegen Michael Göhner. Bei den Frauen siegte Laura Philipp. Nach tagelangen Regenfällen erlebten Sportler und Zuschauer bei Sonnenschein beste Bedingungen.

Der Wettergott hatte ein Einsehen: Nachdem die Triathleten 2012 in Mußbach ein Regenrennen austragen mussten, strahlte dieses Jahr die Sonne vom Pfälzer Himmel. Neben den 650 Sportlern freuten sich vor allem auch die Verantwortlichen und die 250 ehrenamtlichen Helfer des TV Mußbach über die guten äußeren Umstände der Traditionsveranstaltung.

Als Favorit im Männerfeld war Michael Göhner (Team Erdinger Alkoholfrei) ins Rennen gegangen. Der Titelverteidiger des BASF Triathlon-Cup Rhein-Neckar erwischte beim Schwimmen keinen ganz guten Tag und kam mit knapp zwei Minuten Rückstand auf die Schnellsten aus dem Wasser. Auf der anspruchvollen Radstrecke über die Kalmit konnte der Roth-Sieger von 2009 in einem spannenden Vierkampf mit drei jungen Kurzstreckenspezialisten den Rückstand egalisieren und als Erster auf die abschließende Laufstrecke gehen. Dort schlug dann aber die Stunde von Patrick Lange (EJOT Team Buschhütten), dem mehrfachen deutschen Duathlon-Meister. Der 26-Jährige machte sich auf die Verfolgung von Michael Göhner, überholte ihn bei Kilometer vier der Laufstrecke und sicherte sich schließlich mit der besten Laufleistung des Tages seinen ersten Sieg in Mußbach. Michael Göhner erreichte als Zweiter mit 70 Sekunden Rückstand das Ziel. Dritter wurde Paul Schuster (TuS Griesheim).

Während das Männerrennen erst auf der Laufstrecke entschieden wurde, war das Rennen der Frauen früher klar: Vorjahressiegerin Laura Philipp (Team Erdinger Alkoholfrei) konnte sich auf dem Rad absetzen und gab diese Führung bis ins Ziel im Mußbacher Stadion nicht wieder ab. Zweite des Rennens wurde Leonie Poetsch (TuS Griesheim), die so schnell schwamm wie die besten Männer. Auf den dritten Platz kam Nina Kuhn (EquipeRed).

Am 9. Juni folgt das nächste Rennen des BASF Triathlon-Cup Rhein-Neckar: Der alle zwei Jahre veranstaltete Maxdorfer Triathlon über die Mitteldistanz startet mit dem Schwimmen im Nachtweideweiher in Lambsheim, geht weiter per Rad über die Lindemannsruh und endet nach dem Laufen auf dem Rasensportplatz in Maxdorf.