Sieg in Heidelberg und die Führung im Rhein-Neckar-Cup ausgebaut: So einen Siegerjubel wie bei Patrick Lange hat man beim HeidelbergMan schon lange nicht mehr gesehen.

Heidelberg. (czi) Er hat es schon wieder getan: Mit seinem Sieg übernimmt Patrick Lange auch die Führung im Rhein-Neckar-Cup. Im RNZ-Gespräch verrät der 27-Jährige, warum Heidelberg für ihn immer eine Reise wert ist.

Patrick Lange, Ihre Dominanz war schon fast erdrückend.



Es war aber härter, als es vielleicht aussah. Beim Schwimmen habe ich kaum etwas sehen können, weil ich meine Brille gar nicht richtig aufsetzen konnte. Der Startschuss kam etwas plötzlich, ohne Countdown. Ich bin dann mehr oder weniger blind geschwommen und habe mich an den Wasserbläschen meiner Vorderleute orientiert. Mit dem Streckenrekord hat es heute ja leider nicht geklappt, aber da habe ich ja noch etwas, worauf ich mich fürs nächste Jahr freuen kann.

Bekommt man während des Rennens eigentlich mit, wenn die Zuschauer einem etwas zurufen?



Absolut. Die Zuschauer haben mich heute extrem gepusht, ich bin nach ein paar Minuten in einen richtigen Flow gekommen. Ich achte dann besonders auf meine Atmung und höre sehr genau, was die Fans rufen. Am besten hat mir gefallen, was jemand gesagt hat, als ich auf der Radstrecke einen Fahrer überrundet habe: Ach du Schande, wo kommt der denn jetzt her?

Heidelberg ist das vierte von fünf Rennen im Rhein-Neckar-Cup. Gibt es eine Strecke, auf der Sie besonders gerne starten?



Jedes Rennen ist sehr speziell. In Mußbach hat man die Weinberge, in Ladenburg dagegen fast immer eine Hitzeschlacht mit dem Zeitrad. In Heidelberg muss man das Zeitrad daheim lassen, mein Sponsor hat mir extra für dieses Rennen ein Rennrad gebaut, mit dem man auch stabil in den Kurven liegt. Man braucht eine hohe Wattzahl, wenn man hier den Königsstuhl hinaufjagt, und der Philosophenweg ist eh eine Hausnummer für sich. Und Viernheim ist für mich als Hesse mein Heimrennen, die Konkurrenz ist dort immer stark. Heidelberg ist aber der Klassiker, hier gewinne ich am liebsten.

Triathlon hat in den letzten Jahren in Deutschland stark an Popularität gewonnen...



Wir sind zwar eine Trendsportart, nehmen aber auch viele Breitensportler mit. Jeder kann bei uns seine Streckenlänge selbst wählen. Schwimmen und laufen kann ja eigentlich jeder. Von den Sportlern, die Triathlon einfach mal ausprobieren wollen, bleiben die meisten auch dabei. Wir werden König Fußball nie vom Thron stoßen, aber angesichts des noch recht jungen Alters der Sportart Triathlon läuft es super.

Was muss ich als Athlet machen, um gegen Sie eine Chance zu haben?



(Lacht) Das werde ich Ihnen bestimmt nicht verraten. Ich bin aber noch lange nicht am Ende meiner Entwicklung angelangt. Ich bleibe weiter auf der Kurzdistanz, werde aber auch nicht jünger. Jetzt konzentriere ich mich erst einmal auf die Mitteldistanz-WM in Kanada. In Heidelberg würde ich zwar nie den Marathon über die 42 km laufen. Bei einer netten Einladung zum Halbmarathon könnte ich aber kaum nein sagen.