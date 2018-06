Von Tillmann Bauer

Rio de Janeiro. Das hatte sich Marc Schuh anders vorgestellt. Ganz anders. Der Rollstuhlsprinter war mit sehr großen Zielen bei den Paralympics in Rio de Janeiro gestartet. Doch der Traum von einer Medaille platzte bereits am ersten Renntag. Marc Schuh beendete den Vorlauf in seiner Paradedisziplin über die 400 Meter auf dem vierten Rang und qualifizierte sich damit nicht für das Finale.

"Sehr, sehr schade", sagte der 27-Jährige nach dem Rennen, "ich hätte gerne deutlich mehr gezeigt." Noch vor den Paralympics hatte er von einem "gut machbaren Finale" gesprochen, hatte sich an einem sehr guten Tag sogar paralympisches Edelmetall erhofft. Seine Zeit von 48,89 Sekunden bezeichnete er nun selbst als "bescheiden" - zu wenig, um sich Medaillenchancen auszurechnen.

Zumal der Heidelberger noch im Jahr 2010 die gleiche Strecke deutlich schneller in 45,64 Sekunden hinter sich ließ - und damit noch immer amtierender Europarekordhalter ist.

Doch diese Zeit war für Marc Schuh in Rio de Janeiro in weiter Ferne. Dabei lief der erste Streckenabschnitt noch vergleichsweise gut. Schuh hielt über 200 Meter mit der Spitzengruppe mit, konnte dann auf der Schlussgeraden das Tempo aber nicht mehr beibehalten.

"Ich bin das Rennen so angegangen, wie ich es musste, um weiterzukommen", sagte er, "bei 250 Meter stand dann aber der berühmte Mann mit dem Hammer -- und es wurde dunkel."

Das Jahr 2016 endet nun für Marc Schuh wie es begonnen hatte. "Das war das größte Katastrophenjahr, das ich je hatte", resümiert der Diplom-Physiker vom Heidelberger Max-Planck-Institut. Der vielleicht gravierendste Vorfall ereignete sich bereits im Frühjahr. Im März musste Marc Schuh aufgrund eines Knorpelschadens am Ellenbogen operiert werden - das bedeutete zwei Monate kein Sport.

Es fehlten Trainingseinheiten

Dazu kam am Ende der Qualifikationsphase eine sehr schwere bakterielle Infektion, Schuh musste ins Krankenhaus. "Damit fehlten am Ende einfach Trainingseinheiten", so der Rollstuhlsprinter, "das hat man jetzt eben auch im Rennen gesehen."

Für Schuh waren es bereits die dritten Paralympics. In Peking scheiterte er im Halbfinale, in London fuhr er zumindest auf Platz sechs - jetzt in Rio de Janeiro das Aus bereits im Vorlauf. Den Traum von einer Medaille muss sich Schuh dann wohl in vier Jahren in Tokio erfüllen.