Von Roland Karle

Schwarzach/Leimen. An Silvester warf der Bundestrainer den Grill an und lud nach dem Vormittagstraining seine Athleten zum gemütlichen Jahresausklang. So endete mit saftigen Würstchen und in guter Stimmung für Oliver Caruso sein erstes Jahr als Chef der deutschen Gewichtheber-Nationalmannschaft. Der 39-Jährige hat von Frank Mantek, der nach 22 Jahren als Cheftrainer auf den neu geschaffenen Posten des Sportdirektors wechselte, ein schweres Erbe übernommen. Olympiasieger Matthias Steiner beendete seine Laufbahn, die zweimaligen Olympia-Starter Almir Velagic und Jürgen Spieß kämpften lange Zeit mit Verletzungen, die Olympia-Teilnehmerinnen Julia Rohde (Auszeit) und Christin Ulrich (Rücktritt) standen nicht mehr zur Verfügung. "Es war ein hartes, anstrengendes Jahr", sagt Caruso. "Aber unter den Sportlern haben wir einen tollen Teamgeist entwickelt. Da wächst etwas zusammen." Im RNZ-Interviews beschreibt der in Schwarzach wohnhafte und aus Obrigheim stammende Caruso wichtige Erfahrungen als Bundestrainer und sagt, warum Nutella kein geeignetes Grundnahrungsmittel für Gewichtheber ist.

> Seit einem Jahr sind Sie nun Bundestrainer. Ist das ein Traumjob?

Oliver Caruso: Bundestrainer ist das Höchste, was man in meinem Beruf erreichen kann. Aber die Tatsache, dass dieser Titel auf der Visitenkarte steht, macht daraus noch keinen Traumjob. Mit den Besten zu arbeiten und sich mit der Weltelite zu messen, das ist sehr reizvoll. Ich habe als Aktiver ja selbst jahrelang Leistungssport gelebt und erlebt. Dorthin zurückzukehren in einer anderen Rolle, in der ich nicht in erster Linie für mich, sondern für meine Athleten Verantwortung trage, das motiviert mich jeden Tag.

> Sie waren jahrelang selbst Mitglied der Nationalmannschaft und ein Weltklasse-Heber. Welche Trainer haben Sie geprägt?



Caruso: In erster Linie mein Heimtrainer Rolf Feser, der mich entdeckt und gefördert hat. Wir pflegen bis heute eine freundschaftliche Verbindung. Was Feser besonders auszeichnet: Er geht auf jeden Athleten persönlich ein und entwickelt ein maßgeschneidertes Training. Das ist auch mir wichtig. Natürlich gibt es bewährte Trainingsprinzipien und -methoden, aber sie dürfen nicht wie eine starre Schablone angewandt werden. Gerade in einer Einzelsportart wie dem Gewichtheben kommt es auf die individuellen Unterschiede an.

> Sie erklärten 2013 zum "Jahr der Sichtung". Was haben Sie denn gesehen und gesichtet?

Caruso: Mir ging es darum, die Sportler und die Menschen näher kennenzulernen. Wie ticken sie, wo stehen sie, wie arbeiten sie im Training, wie verhalten sie sich im Wettkampf? Antworten darauf bekommt man nur im täglichen Miteinander, durch aufmerksames Beobachten und durch Gespräche. Nach dem ersten Jahr kann ich meine Athleten ziemlich gut einschätzen und weiß, wo ich bei jedem Einzelnen den Hebel ansetzen muss. Und was das vielleicht Wichtigste ist: Wir ziehen alle an einem Strang, die Truppe ist charakterlich schwer in Ordnung, da ist ein echter Teamgeist entstanden, der dem sportlichen Wettbewerb förderlich ist.

> Können Sie Sportlerpersönlichkeiten verändern?

Caruso: Ich hoffe, dass mir das im positiven Sinne gelingt. Meine Aufgabe als Bundestrainer ist, darauf einzuwirken, dass sich ein Athlet oder eine Athletin sportlich weiterentwickelt. Wenn ich den Menschen hinter dem Sportler gut kenne, wird mir das leichter fallen und ich kann sie besser überzeugen.

> Überzeugen wovon?

Caruso: Ich will mündige Athleten, die nicht nur Befehle empfangen, sondern selbstkritisch mit sich, aber auch ihrem Trainer widersprechen dürfen, wenn sie gute Gründe dafür haben. Es bringt nichts, einem Athleten nur Vorschriften zu machen. Er muss von dem überzeugt sein, was er tut.

> Welchen Einfluss hat richtige Ernährung auf die Leistung eines Gewichthebers?

Caruso: Die Bedeutung wird oft unterschätzt. Ich habe im Frühjahr eingeführt, dass die Nationalheber mehr spezielle Sportlerkost zu sich nehmen, zum Beispiel Müsli und Riegel, die uns Seitenbacher zur Verfügung stellt. In Zukunft wollen wir die Ernährung weiter optimieren.

> Fühlen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz im Trainingsraum am wohlsten?

Caruso: Das tägliche Training mit den Athleten bereitet mir wirklich große Freude. Zu sehen, wie sie sich entwickeln, darauf Einfluss zu nehmen und die Karriere von Sportlern mitgestalten zu können - das verstehe ich als meine Kernaufgabe. Dazu gehört auch, Strategien zu entwickeln und im Dialog mit den Verantwortlichen zu bleiben, um das deutsche Gewichtheben nach vorne zu bringen.

> Ist es so schlecht bestellt um Ihre Sportart?

Caruso: Wir stehen vor einem Neuaufbau. Das riesige Reservoir an Top-Athleten auf internationalem Niveau, über das wir nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung verfügten, ist aufgebraucht. Dass wir danach mit Matthias Steiner einen Olympiasieger bekamen, ist auch dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass er sich als gebürtiger Österreicher unserem Bundesverband anschloss und rechtzeitig vor Olympia 2008 die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt. Was ich damit sagen will: Ich habe hier kein bestelltes Feld vorgefunden, auf dem ich nun die Ernte einfahren kann. Es geht vielmehr darum, frisch zu säen.

> Klingt fast so, als wären Sie unter Vorspiegelung falscher Tatsache auf den Bundestrainer-Posten gelockt worden.

Caruso (lacht): Nein, natürlich nicht. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Durch meine mehr als sechsjährige Tätigkeit als Landestrainer des Baden-württembergischen Gewichtheber-Verbands (BWG) waren mir die Strukturen und der Zustand unserer Sportart bekannt. Im ersten Jahr als Bundestrainer habe ich nun noch tiefere Einblicke gewonnen.

> Und dabei haben Sie keine positiven Überraschungen erlebt?



Caruso: Das kann man so sagen. Es mangelt bundesweit an Athleten, Trainern und Vereinen. Wir haben in Baden-Württemberg vor einigen Jahren damit begonnen, durch verschiedene Maßnahmen wie Kooperationen zwischen Verein und Schule, intensivierte Trainerausbildung und -fortbildung neue Impulse zu setzen. Das hat sich als richtig und erfolgreich erwiesen. Anderswo ist die Situation deutlich angespannter, in manchen Landesverbänden müssen wir arg kämpfen um die Zukunft des Gewichthebens. Deshalb sind wir alle gemeinsam gefordert, neue Ideen und Aktivitäten zu entfalten. Wir brauchen einfach ein breiteres Fundament, um dann auch Talente für den Spitzensport entdecken und entwickeln zu können.

> Hat der Gewichtheber-Verband bei der Nachwuchsgewinnung geschludert?

Caruso: Das zu bejahen, wäre mir als Antwort zu pauschal. Aber womöglich hat man in den Jahren, als es etliche deutsche Weltklasse-Athleten gab, zu wenig darauf geachtet, was sich in den Vereinen und Landesverbänden tut. Der Blick nach hinten bringt uns aber nicht weiter. Wir müssen einfach noch mehr tun, um den Nachwuchs für uns zu begeistern. Mein Heimatverein SV Obrigheim ist ein gutes Beispiel, wie man durch viel Engagement und ein stimmiges Konzept immer wieder Talente hervorbringen kann.

> 2016 sind die nächsten Olympischen Spiele. Müssen sich deutsche Gewichtheber dort mit hinteren Plätzen begnügen?

Caruso: Aus heutiger Sicht geht es darum, dass sich unsere besten Athleten weiterentwickeln und der Abstand zur Weltspitze geringer wird. 2016 in Rio, das ist eine Zwischenstation. Ziel ist, mit einer möglichst großen Mannschaft nach Brasilien zu fahren. Dazu müssen wir bei den Weltmeisterschaften 2014 und 2015 bestmögliche Platzierungen holen und entsprechend Qualifikationspunkte sammeln.

> Welche deutschen Nationalheber haben das Potenzial, in Zukunft eine olympische Medaille zu gewinnen?



Caruso: Erst 2020 haben wir realistisch betrachtet wieder die Chance, unter den besten Drei bis Fünf der Welt mitzukämpfen. Wir haben in unserem Perspektivkader sieben Athleten und drei Athletinnen im Alter von 17 bis 23 Jahren. Dazu gehören unter anderem Tabea Tabel aus Lörrach sowie Max Lang, Philip Kudzik, Simon Brandhuber und die beiden Obrigheimer Nico Müller und Matthäus Hofmann.

> Sie haben die schwierige Situation des Gewichthebens ausführlich beschrieben. Können Sie denn nach einem Jahr als Bundestrainer auch von sportlichen Fortschritten berichten?

Caruso: Ich will keinesfalls den Eindruck erwecken, dass es mit dem deutschen Gewichtheben bergab geht und wir nur Grund zum Jammern haben. Wichtig ist nur, dass wir uns klar machen, wo wir stehen und welcher Weg vor uns liegt. Über Medaillen müssen wir erst mal nicht reden. Vor diesem Hintergrund bin ich aber sehr zufrieden mit der Entwicklung der Nationalmannschaft im zu Ende gegangenen Jahr. Allein die vier Athleten Robert Joachim, Michael Müller, Robert Oswald und Robby Behm haben 2013 ihre persönliche Bestleistung gesteigert - zusammengerechnet um insgesamt 35 Kilo. Das ist schon eine echte Hausnummer.

> An welchen Moment in Ihrem ersten Jahr als Bundestrainer erinnern Sie sich am liebsten?

Caruso: Da fällt mir spontan die Szene ein, als Almir Velagic im April bei der Europameisterschaft in Albanien 229 Kilo im Stoßen bewältigte. Im ersten Versuch war er an 218 Kilo gescheitert, wir haben dann trotzdem sachte um zwei Kilo gesteigert und mit Mühe hat Almir die 220 Kilo gepackt. Als sich dann die Chance auf eine Medaille im Stoßen ergab, entschieden wir uns für 229 Kilo, also noch mal neun Kilo mehr. Und Almir bewältigte die Last. Da habe ich ihn als einen Wettkämpfer im besten Sinne kennengelernt, als einen, der auf der Bühne über sich hinauswachsen kann - und das, obwohl er mit lädiertem Meniskus angetreten war, wie sich später herausstellte.

> Eine Frage noch zu den Kaderathleten des SV Obrigheim. Wie gut haben sich Nico und Adrian Müller, Matthäus Hofmann und Jakob Neufeld 2013 entwickelt, und welche Perspektiven haben sie mit Blick auf Olympia 2016?



Caruso: Hofmann und Nico Müller haben sich gut entwickelt und liegen voll im Plan. Auch für Adrian Müller war 2013 kein schlechtes Jahr mit mehreren Bestleistungen, leider hat er im letzten Bundesliga-Wettkampf in Speyer die erwartete Steigerung nicht geschafft. Jakob Neufeld ist mit seinen 30 Jahren kein Nachwuchsathlet mehr, da sind neue persönliche Rekorde einfach schwer zu erreichen. Wenn er sein Potenzial voll ausschöpft, kann er im Mittelgewicht für uns erneut wichtige Olympia-Qualifikationspunkte holen. Jakob ist ein Wettkampftyp, auf den man sich verlassen kann.