Von Roland Karle

Obrigheim. Als Nico Müller am 23. Februar 2008 sein Bundesliga-Debüt gab, brachte er 59 Kilo auf die Waage. Zum Einsatz kam der damals 14-Jährige nur deshalb, weil beim Gastspiel in Durlach Oliver Caruso verletzt fehlte. Müller servierte zum Einstand ein allseits gelobtes Zweikampfergebnis von 196 Kilo und 100 Punkten. Inzwischen hat der Jungspund von damals ordentlich zugelegt, in jeder Hinsicht: Stattliche 86,2 Kilo wiegt der fast 21-Jährige, in der Bundesliga ist er mit mittlerweile 47 Einsätzen zum Dauerbrenner geworden und hat den Sprung in den Nationalkader geschafft.

Am Samstag zum Bundesliga-Auftakt gegen den AC Mutterstadt war er der Beste von allen. Im Reißen steigerte sich Nico Müller von anfangs 143 auf 148 und schließlich 152 Kilo - persönlicher Rekord. Damit setzte er ein Ausrufezeichen in der noch jungen Saison.

Nach dem ersten Durchgang sprach Vorsicht aus Oliver Carusos Worten. "Mehr als 180 Kilo sind nicht geplant", sagte der Bundestrainer in der Pause. Doch dann nahm der Wettkampf seinen Lauf, Müller zeigte sich frisch und forsch, sein Trainer erkannte die Gunst der Gelegenheit. Und so ist es halt passiert: Mutterstadts fast 109 Kilo schwerer Thimo Solar hatte gerade gegen schwankende Beine, heftigen Schwindel und 180 Kilo auf der Brust - erfolgreich - gekämpft, als Sportsoldat Müller zum Finale die bemerkenswerte Last von 185 Kilo auflegen ließ. So viel hatte er zuletzt vor sechs Monaten im DM-Finale in Chemnitz bewältigt, gerade mal zwei Kilo von seinem Stoßrekord entfernt.

Müller macht ja nie ein großes Aufheben drum, wenn er seiner Arbeit nachgeht. Sein Motivationsrepertoire besteht darin, dass er leichtfüßig die wenigen Stufen zur Bühne nimmt, seine Hände kurz in den Magnesiumtopf taucht und sich dann dem bereitliegenden Sportgerät widmet. Genau so tat er es am Samstag. Nahezu ungerührt nahm er 370 Pfund in die Hände, packte sie auf die Brust, atmete tief durch und stieß sie wackelfrei auf ausgetreckten Armen über den Kopf.

Für einen kurzen Moment verlor der junge Athlet danach die Fassung: Er ballte die Fäuste und ein Lächeln verriet, dass sich Müller über diese eben vollbrachte Leistung wohl aufrichtig freute.

Durch diesen Schlussakkord schraubá †te er sein Ergebnis auf 164,6 Punkte - und lag damit um die Kleinigkeit von 0,6 vor dem Teamkollegen Jakob Neufeld, der ebenfalls einen großen Anteil daran hatte, dass der SV Obrigheim zum Saisonauftakt den AC Mutterstadt zu sportlichen Nebendarstellern degradierte. 821,5:723,6 lautet das Endresultat.

Über "einen überraschend starken Auftritt unserer Mannschaft und eine klasse Stimmung in der Halle" freute sich hernach Schatzmeister Werner Diemer. Rund 600 Zuschauer hatten Gewichtheben live dem Fußball-EM-Qualifikationsspiel Polen gegen Deutschland im Fernsehen vorgezogen. Und keiner musste seine Entscheidung bereuen, auch wenn früh klar war, wer an diesem Tag den Wettkampf dominieren würde.

Nur ganz kurz schlichen sich leise Zweifel in die Siegesgewissheit der Obrigheimer Gewichtheber. Am Nachmittag hatte Matthäus Hofmann überraschend sein Mitwirken abgesagt - der Rücken zwickte. Am Tag zuvor noch problemlos und stark im Training, verzichtete der ehrgeizige Athlet auf sein Bundesliga-Comeback. Am 22. März hat Hofmann letztmals in der Bundesliga gehoben, danach wegen seiner Rückenbeschwerden den DM-Mannschaftsendkampf verpasst und eine längere Pause eingelegt. "Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, ich will nichts riskieren", begründete Hofmann seine Absage. In zwei Wochen bei der Einzel-DM in Obrigheim will er dann wieder tatkräftig auf der Neckarhallenbühne stehen.

Das gilt auch für Jakob Neufeld, der sich ebenso wie Müller seit Wochen auf die Weltmeisterschaft in Kasachstan vorbereitet. Allerdings plagte sich der bald 31-Jährige mit einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung, die in schon zum Ende der vergangenen Saison zu schaffen machte und zu einer sechswöchigen Auszeit zwang. "Ich bin wohl trotzdem zu früh wieder eingestiegen und war bis vor einer Woche nie richtig schmerzfrei", berichtete Neufeld. Umso glücklicher war er am Samstag. "Ich hatte heute keinerlei Probleme im Oberschenkel und mir sind sechs gültige Versuche gelungen, dazu diese tolle Atmosphäre in der Halle und eine klasse Mannschaftsleistung - es hätte kaum besser laufen können", so Neufeld.

Hofmanns Ausfall zeigte keinerlei Folgen. Für ihn kamen Lena Trummer im Reißen und Philipp Hülser im Stoßen zum Einsatz und holten zusammen 100,5 Punkte. "Sie haben ihre Sache gut gemacht", lobte Edmund Ehrmann. Der Teamchef zeigte sich hocherfreut über die Darbietung seiner Mannschaft. "Das war ein hervorragender Saisonstart. Jeder unserer Athleten hat meine Erwartungen erfüllt oder gar übertroffen." Lediglich ein Fehlversuch gab es zu beklagen, der Alexander Oberkirsch (140 Punkte) im Reißen unterlief. "Schade, sein Versuch ging knapp daneben. Aber Alex befindet sich ebenso wie Rene Horn schon in guter Form", sagt Ehrmann über die beiden berufstätigen Heber im Team. Prima fand sich auch Adrian Müller zurecht. Der von einer Knieoperation genesene 19-Jährige (122 Punkte) präsentierte sich in seinem 25. Bundesliga-Wettkampf fehlerlos und souverän.

Nun steigt die Spannung auf das vermutlich entscheidende Duell um die Meisterschaft in der Bundesliga West. Nach Begegnungen in Weinheim (8.11., wird vielleicht verlegt) und Durlach (6. Dezember) kommt Titelfavorit AV Speyer am 20. Dezember nach Obrigheim. "Unsere Leistungsplanung ist ganz auf diesen Heimkampf ausgerichtet", sagt Edmund Ehrmann. Die Pfälzer haben am Samstag durch einen 843:697,2-Sieg gegen Durlach die Tabellenführung übernommen. Der Unterstützung des Publikums dürfen sich er und der gesamte Verein sicher sein. "Schon jetzt ist das Interesse an Karten groß", stellt Vorstandsmitglied Diemer fest. Deshalb wird der Vorverkauf bereits vier Wochen vor dem Speyer-Wettkampf beginnen.

SV Germania Obrigheim

Nico Müller (86,2 kg Körpergewicht): 152 kg Reißen + 185 kg Stoßen/0 Fehlversuche = 164,6 Punkte.

Jakob Neufeld (78,6 kg): 145 kg + 175 kg/0 = 164 Punkte.

Alexander Oberkirsch (73,8 kg): 130 kg + 153 kg/1 = 140 Punkte.

Rene Horn (89,8 kg): 135 kg + 175 kg/ 0 = 130,4 Punkte.

Adrian Müller (65,0 kg): 110 kg + 130 kg/0 = 122 Punkte.

Philipp Hülser (73,9 kg): 133 kg Stoßen/0 = 61,5 Punkte.

Lena Trummer (87,5 kg): 85 kg Reißen/0 = 39 Punkte.