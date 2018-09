Von Nikolas Beck

Mannheim. Die wichtigste Nachricht ereilte die Turnfans der Metropolregion Rhein-Neckar gestern Abend schon beim Betreten der Halle. Ja, er war da. Ja, er turnte auch.

Und wie er turnte. Zumindest am Barren bewies Fabian Hambüchen einmal mehr, dass er nicht nur Muskeln, sondern offensichtlich auch Nerven aus Stahl besitzt. Mit starken 15,225 Punkten brillierte der Wetzlarer und ließ den leicht favorisierten Marcel Nguyen mächtig schwitzen. Doch Nguyen war nicht umsonst mit dem ersten deutschen Olympia-Silber an diesem Gerät aus London zurückgekehrt. Mit 15,375 Punkten hatte der 25-jährige Stuttgarter die richtige Antwort parat.

Nguyen schlug Hambüchen

Müßig, zu spekulieren, ob es an den Ereignissen des Vorabends - als das Hambüchen-Lager offen über einen Boykott des weiteren Internationalen Deutschen Turnfests nachgedacht hatte - lag, dass Hambüchen bei seiner Olympiaübung patzte und zum ersten Mal seit 2005 nicht Gold gewann.

Der Skandal um den "Turnfloh" und seinen Kontrahenten Matthias Fahrig (SV Halle), die Debatte um Wertungszehntel, Einsprüche und Meistertitel - vor allem aber um Regularien - beschäftigte die Turngemeinschaft jedenfalls noch immer. Ob vor oder in der Halle, auf der Haupt-, Gegen- und Pressetribüne - "Bodengate", in dessen Ablauf die Emotionen eindeutig zu hoch gekocht waren und sich die Verantwortlichen nicht mit Ruhm bekleckert hatten, war in aller Munde. Eberhard Gienger, die deutsche Turnlegende, fand, "man hätte die Sache etwas rationaler behandeln müssen." Fehler gebe es aber immer wieder, auch bei Olympia, Welt- oder Europameisterschaft. "Schade war vor allem", ärgerte sich Gienger, "dass dadurch die tollen Leistungen der Atlethen in den Hintergrund gerückt sind."

Auch DTB-Präsident Rainer Brechtken sah sich bei der Begrüßung veranlasst, ganz offiziell eine paar entschuldigende Worte an Fabian Hambüchen zu richten. "Aber ich freue mich, wenn es dann heute Abend wieder ums Sportliche geht."

Gesagt, getan. Die Spezialisten am Sprung machten den Anfang. Matthias Fahrig holte sich - dieses Mal eindeutig - Gold vor Andreas Toba und Lukas Dauser, die sich Silber teilten. Und spätestens als danach Lokalmatadorin Elisabeth Seitz (Mannheimer TG) mit einer souveränen Übung am Schwebebalken ihren zwölften nationalen Titel gewann, hatte auch der letzte Zuschauer wieder andere Dinge im Kopf.

Im Mehrkampf war die 19-Jährige noch vom Balken abgestiegen. Gestern passte alles. "Eine gute Leistung. Damit kann sie wirklich zufrieden sein", freute sich Trainerin Claudia Schunk.

Und ihr Schützling konnte sogar nachlegen. Auch am Boden war die gebürtige Heidelbergerin nicht zu schlagen. Mit 14,333 Punkten siegte sie vor Kim Bui (14, 266). Die Maimarkthalle feierte ihren Liebling und in Seitz' Gesicht war die Erleichterung deutlich sichtbar. Die Mühen, Prüfungen und Training unter einen Hut zu bekommen, hatten sich gelohnt. Drei Mal Gold und einmal Bronze lautete am Ende die beeindruckende Bilanz der Abiturientin.

Die Goldmedaille am Reck ging an Christopher Jursch (SC Cottbus), vor Eugen Spiridonov (TV Bous) und Hambüchen, der trotz eines Sturzes noch Bronze mitnahm.