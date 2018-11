Nöttingen/Neckarelz. (jn) Die SpVgg Neckarelz hat im Rennen um die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga erneut einen Rückschlag hinnehmen müssen. Am Samstag zog die Mannschaft von Trainer Peter Hogen beim FC Nöttingen mit 1:2 den Kürzeren. Sie konnte die Gunst der Stunde nicht nutzen und verpasste den Sprung an die Tabellenspitze. Denn Primus Walldorf verlor zur gleichen Zeit sein Heimspiel gegen Freiberg. Für Nöttingen trafen Reinhard Schenker (38.) und Leutrim Neziraj (78.) mit sehenswerten Toren. Den Neckarelzer Anschluss besorgte Jonas Kiermeier (88.) kurz vor Spielende.

"Nöttingen hatte in der Anfangsphase klare Vorteile und zwei, drei gute Chancen. Ab der 30. Minute haben wir besser ins Spiel gefunden und nach der Pause haben wir den Gegner quasi in dessen Spielhälfte festgenagelt", sagte Peter Hogen, der Trainer der SpVgg Neckarelz, nach dem Schlusspfiff, "Nöttingens Sieg war glücklich und verdient zugleich. Meiner Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen. Sie hat gut gespielt und alles versucht, um das Spiel noch zu drehen. Das klappt aber nicht immer."

Die Zuschauer sahen eine Nöttinger Elf, die sich in der ersten Hälfte von ihrer besten Seite zeigte. Das Team war von Beginn an präsent und spielte druckvoll nach vorne. Weil aber auch bei den Neckarelzern "Einsatz, Engagement und Wille stimmten" (so Peter Hogen), entwickelte sich eine flotte Oberliga-Partie.

Obwohl der FCN bereits einige gute Torchancen durch Neziraj (25./28.) hatte, dauerte es bis zur 38. Minute, ehe Schenker nach einer Kopfballabwehr per Dropkick vom rechten Strafraumeck zur umjubelten Führung traf. Diese baute Neziraj (78.) nach einem Nöttinger Konter aus, als er einen Steilpass von Demis Jung aufnahm, das Laufduell gegen Daniel Schwind für sich entschied und Florian Hickel im Neckarelzer Tor aus kurzer Distanz keine Chance ließ.

Durch einen abgefälschten Schuss von Kiermeier (88.) kamen die Gäste kurz vor dem Ende noch einmal auf 1:2 heran, so dass der FCN noch mal zittern musste.

Nöttingen: Rausch - Schmidt, Paseka, Rapp, Brenner - Jung - Schenker (87. Nedzhmiev), Bilger - Di Piazza (90.+3 Fischböck) - Neziraj, Hecht-Zirpel (76. Yurttas)

Neckarelz: Hickel - Waldecker (46. Keusch), Bindnagel, Kiermeier, M. Throm - Schneckenberger, Schäfer (71. Beyazal), Schwind, Gerstle - Haas (54. Galm), H. Throm

Schiedsrichter: Vielberth (Reutlingen); Zuschauer: 586; Tore: 1:0 Schenker (38.), 2:0 Neziraj (78.), 2:1 Kiermeier (88.).