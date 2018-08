Von Michael Wilkening

Mannheim. Harald Stein stand am späten Sonntagabend in der GBG-Halle in Mannheim und war beglückt. "Es ist ganz toll, hier vor so einer Kulisse spielen zu können", sagte der Trainer der deutschen U18-Basketball-Nationalmannschaft. Mehr als 1700 Zuschauer hatten beim traditionsreichen Duell während des Albert-Schweitzer-Turniers zwischen Deutschland und der Türkei für beste Stimmung gesorgt. Nur zum Ende wurde es in der Ecke der Halle ruhiger, in der die türkischen Anhänger Platz genommen hatten, denn im letzten Viertel war die Türkei chancenlos und verlor deutlich mit 56:80.

"Das war für uns ein wichtiger Gradmesser, denn im Sommer sind die Türken bei der U18-Europameisterschaft einer unserer Gegner in der Vorrunde", erklärte Stein. Es ist davon auszugehen, dass es am Abend des 2. August noch heißblütiger zugehen wird als jetzt in der Quadratestadt, denn die U18-EM findet in Trabzon statt und das junge deutsche Team wird sich dann nicht nur der türkischen Spieler, sondern auch der Fans in der Halle erwehren müssen.

"Es ist für uns gut, hier beim AST vor vielen Zuschauern und gegen die möglichst besten Gegner antreten zu können", sagte der Nachwuchs-Bundestrainer der Auswahl des deutschen Basketball-Bundes (DBB). Die Türken waren deshalb am dritten Spieltag der inoffiziellen U18-WM der ideale Härtetest für den Ernstfall in ein paar Monaten in der Türkei. Die Auftaktsiege gegen Japan (89:59) und Argentinien (99:44) waren den Deutschen zu leicht gefallen, um aussagekräftig genug gewesen zu sein.

Noch kniffliger als gegen die Bosporus-Schützlinge dürfte die Aufgabe heute Abend um 20 Uhr gegen Serbien werden, denn das Team des ehemaligen Weltklassespielers Milan Gurovic machte bislang einen ebenso guten Eindruck wie die DBB-Auswahl und hat ebenfalls drei Mal gewinnen können. "Wahrscheinlich ist Serbien noch besser als die Türkei, aber wir haben ebenfalls einen sehr guten Kader und gute Jungs beisammen", wollte sich Stein nicht nur mit den Stärken des nächsten Gegners beschäftigen, sondern viel lieber mit den Fähigkeiten seiner eigenen Akteure.

Die sind schließlich überdurchschnittlich talentiert. Flügelspieler Kostja Mushidi brillierte mit 20 Punkten als Topscorer in der heißen Phase der Partie, Forward Richard Freudenberg räumte unter den Körben auf und steuerte ein Double-Double (14 Punkte, 13 Rebounds) bei und der kleine Bennet Hundt führte als Spielmacher klug Regie.

Mit Isaiah Hartenstein ist das vielleicht größte deutsche Talent des Jahrgangs 1998 nicht einmal dabei, denn der Forward spielt bereits beim europäischen Topklub Zalgiris Kaunas und bekam von den Litauern keine Freigabe für das AST. "Wir haben viele gute Leute in Deutschland und müssen die weiterhin entwickeln", sagt Stein. Der Bundestrainer hat eine gute Basis, um beim AST weit zu kommen, das Halbfinale als Zwischenstation ist schon längst in Sichtweite, um Praxis gegen weitere Topgegner sammeln zu können.

Die Konstellation in der Vorrundengruppe A macht es möglich, dass die deutschen Basketballer das Halbfinale beim AST schon erreicht haben, ehe sie das Spielfeld zum Aufwärmen heute Abend vor dem Duell mit Serbien betreten. Sollte die Türkei am frühen Abend gegen Australien gewinnen, wäre das Erreichen der Vorschlussrunde schon geschafft, weil die DBB-Auswahl dann wegen des gewonnen direkten Vergleichs gegen die Türken nicht mehr auf Rang drei abrutschen könnten. "Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, mein Fokus liegt allein auf dem nächsten Spiel", sagte Stein. Und auf der Vorbereitung für die U18-Europameisterschaft im bevorstehenden Sommer.