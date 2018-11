Mannheim. (rodi) "Ein frühes Tor für uns hätte das Spiel sicher in eine andere Richtung gelenkt", glaubt Waldhof-Trainer Gerd Dais, wenn er mit Schrecken an das Pokal-Aus in Heidelberg-Kirchheim am Samstagmittag denkt. Deswegen wünscht er sich natürlich, dass sein Team es beim letzten Punktspiel in diesem Kalenderjahr am Dienstag um 20.15 beim FC Homburg (live in Sport1) besser macht.

Das Ziel, auf dem zweiten Tabellenplatz zu überwintern, der zu den Aufstiegsspielen berechtigt, ist noch erreichbar. Dann müssen die Mannheimer aber im Saarland punkten. Mit 44 Zählern steht der SVW aktuell nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter dem Überraschungsteam TSV Steinbach auf dem dritten Tabellenplatz.

Nach den kräftezehrenden 120 Minuten im Pokal stand seit Sonntag vornehmlich Wunden lecken und Regeneration im Vordergrund. "Wir werden im letzten Spiel aber noch einmal alles raushauen", verspricht Innenverteidiger Marcel Seegert, bevor man sich in den Weihnachtsurlaub verabschiedet.

Der FCH, der nach einem verpatzten Saisonstart derzeit im Mittelfeld der Tabelle steht, bietet allen Besuchern Einheitspreise (10 Euro für Sitz- und 5 Euro für Stehplatz) an. Darin inbegriffen sind eine Stadionwurst und ein Getränk.