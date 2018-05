Von Christopher Benz

Walldorf. Der FC-Astoria Walldorf hat dank eines 2:1-Erfolges gegen den SC Freiburg II die 40-Punkte-Marke in der Fußball-Regionalliga Südwest geknackt und den Klassenverbleib fast sicher.

Die Freiburger zeigten sich in den Anfangsminuten spielbestimmend und hatten nach 90 Sekunden bereits die erste Chance durch Dennis Russ, dessen Kopfball Rick Wulle jedoch vor keine allzu großen Probleme stellte. Freiburgs rechter Mittelfeldspieler nutzte seine Kopfballstärke nur fünf Minuten später aber zum 0:1 und erwischte Walldorfs Torhüter dabei auf dem falschen Fuß.

"Wir sind schwer hineingekommen", befand Benjamin Hofmann, "beim Gegentor stand ich falsch. Dann haben wir uns kurz geschüttelt und haben gut nach vorne gespielt." In der Tat benötigten die Walldorfer etwas Zeit, um in die Partie zu finden. Nico Hillenbrand erkämpfte sich den Ball, spielte einen Doppelpass mit Timo Kern und bediente Marcel Carl, der nur noch einschieben musste (17.). Mit diesem Erfolgserlebnis stieg auch die Sicherheit im Spiel der Walldorfer, was nur vier Minuten später zum 2:1 führte. Dabei flankte Hofmann auf David Etzold, dessen Volleyschuss unhaltbar einschlug.

Danach verpasste Carl mit einem Lupfer auf das Tornetz eine höhere Führung, auf der Gegenseite scheiterte Kinoshita per Kopfball am aufmerksamen Wulle. Bis zum Pausenpfiff des souveränen Unparteiischen Weickenmeier blieben weitere Torchancen aus. Warum er allerdings insgesamt 95 Minuten spielen ließ, bleibt sein Geheimnis.

Kurz nach dem Wiederbeginn wäre Etzold beinahe der Nutznießer nach einem Patzer von Freiburgs Konstantin Fuhry geworden. Der Torhüter entschied sich zu spät, aus seinem Tor zu eilen, und schoss den Walldorfer Außenbahnspieler an; von dessen Bein trudelte der Ball nur wenige Zentimeter am Tor vorbei (50.). Die Bundesliga-Reserve agierte nun deutlich offensiver und drückte die Astorstädter teilweise in die eigene Hälfte ein. Am Ende eines Konters schoss Hillenbrand einen Gästeakteur an (69.). Keine Minute später vergab Kinoshita aus spitzem Winkel den möglichen Ausgleich.

Mit der Einwechslung von Marcus Meyer, der nach langer Verletzungspause auf dem Weg zu alter Stärke ist, hat FCA-Trainer Matthias Born neue Impulse gesetzt. Für die letzten zehn Minuten rückte Dejan Bozic bei den Breisgauern auf die ungewohnte Position ins linke offensive Mittelfeld und hätte beinahe das 2:2 erzielt. Sein Schuss aus acht Metern war zu schwach und unplatziert. Wenige Sekunden zuvor schoss Meyer knapp am langen Pfosten vorbei und verpasste damit die Entscheidung (85.).

"Wir wollten unbedingt die 40-Punkte-Marke knacken. So wie wir nach den ersten zehn Minuten reagiert haben, muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen", verabschiedete sich Born in ein freudiges Wochenende.

FCA Walldorf: Wulle - P. Mohr, Nyenty, Kaufmann, Hofmann - Haas, Hillenbrand (90. Glaser) - Etzold (73. Geist), Kern, Schön (63. Meyer) - Carl.

SC Freiburg II: Fuhry - Yildirim, Menig (62. Hofgärtner), Kempf, Bergmann (67. Föhrenbach) - Schraml, Falahan - Russ, Gabriele, Daouri - Kinoshita (81. Bozic).

Schiedsrichter: Weickenmeier (Lämmerspiel) - Zuschauer: 422 - Tore: 0:1 Russ (7.), 1:1 Carl (17.), 2:1 Etzold (21.)