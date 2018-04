Schefflenz. (hawa) Der 6. Lauf zur German-Cross-Country-Serie (GCC) beim Motorsportclub Schefflenz war eine große Herausforderung für alle Beteiligten - auf und neben der Strecke. Durch die Regenfälle wurde die Veranstaltung zur großen Schlammschlacht auf dem auf fünf Kilometer erweiterten WM-Parcours. Trotz allem hatte MSC-Vorsitzender Rüdiger Eberle mit seiner Mannschaft alles im Griff und die Schlammschlacht mit Bravour gemeistert. Die Rennen konnten nach Zeitplan gestartet werden und als Meisterschaftslauf gewertet werden. Die Streckenführung musste jedoch mehrfach abgeändert werden, die steilen Auf- und Abfahrten wurden umfahren und aus Sicherheitsgründen wurden die Rennläufe auf die Hälfte verkürzt. Der Schlamm verteilte sich über das ganze MSC-Gelände und sogar vor dem Festzelt machte der Schlamm keinen Halt.

Über 500 Fahrer kamen nach Schefflenz und kämpften um die Meisterschaftspunkte, darunter auch 35 Piloten vom MSC-Schefflenz. Am Samstag fiel bei leichtem Regen der Startschuss zum 1. Lauf des Tages mit der Klasse XC-Youngtimer und XC-Oldtimer-Klasse. Bei der Oldtimer Klasse fuhr MSC-Pilot Walter Seufert auf einer 500 ccm 2-Takt KTM auf den 9. Platz.

Danach gingen die XC-Super-Senioren und XC-Gäste Klasse an die Startlinie. Bei den XC-Super-Senioren mit MSC-Multimeister Jörg Albrecht (Husaberg) vom Enduro Koch Racing ging es um die vorzeitige Titelverteidigung bei seinem Heimrennen. Vom Start weg ging Albrecht als Führender auf die anspruchsvolle Strecke und hatte schon nach der ersten Runde einen respektablen Vorsprung. Im Verlauf des Rennen kontrollierte Albrecht das Fahrerfeld und konnte seinen Vorsprung kontinuierlich ausbauen und wurde am Rennende mit über vier Minuten Vorsprung als Laufsieger und gleichzeitig erneut als vorzeitiger Titelträger bei den XC-Super-Senioren abgewunken. Demnach ist der GCC-Endlauf im Oktober in Bühlertann für Albrecht reine Formsache. Ein starkes Rennen fuhr auch MSC-Pilot Wolfgang Retter (KTM), der den 5. Platz erzielte. MSC-Pilot Peter Held (KTM) fuhr auf den 13. Platz.

In der XC-Gäste Klasse fuhr MSC-Pilot Daniel Schimpel (KTM) mit einem 8. Platz noch in die Top-Ten. Die MSC-Piloten Eric Trunk, Christian Möhler, Uwe Westernhöfer und Martin Gispert belegten die Plätze 34, 40, 44 und 58.

Die Läufe der XC-Damen und XC-Anfänger litten bereits unter der stark beanspruchten Strecke. Bei den Damen fuhr die MSC Pilotin Jenny Poslovsky (Suzuki) ein sensationelles Rennen. Da am Start das Motorrad nicht gleich angelaufen ist, musste Jenny Poslovsky dem Feld hinterher eilen und überholte fast das komplette Damenfeld und kämpfte sich bis zum Ende noch auf den beeindruckenden zweiten Platz vor. MSC-Pilotin Nina Dörzbacher (KTM) fuhr komplettierte mit dem tollen dritten Platz das gute Abschneiden.

Den Abschluss des samstags bildeten die Klassen XC-Junioren, XC-Youngster, XC- Senioren und XC-Pre-Senioren, auch hier die Renndistanz auf 60 Minuten verkürzt. Bei den XC-Junioren fuhr MSC-Pilot Kevin Ernst (Honda) ein starkes Rennen und belegte den 5. Platz. Auch MSC-Pilot Tino Scheufler (Kawasaki) fuhr mit dem 7. Platz in die Top-Ten. Die Schefflenzer Marvin Möhler, Christian Neubert, Robin Scheufler und Moritz Trunk kamen auf die Plätze 11, 15, 16 und 19. Bei den XC-Youngsters belegten die MSC-Piloten Nico Remmler und Nils Froede den 13. und 18. Platz. Bei den XC-Senioren fuhr MSC-Pilot Wolfgang Froede (Suzuki) mit dem 10. Platz noch in die Top-Ten. Die MSC-Piloten Jörg Zechmeister und Richard Eicholzheimer belegten die Plätze 18 und 27.

Zum Abschluss stand das erste Mofarennen beim MSC-Schefflenz auf dem Programm. Zehn Teams mit bis zu drei Piloten gingen dabei an den Start. Als Lokalmatadoren die Biker-Boys mit Silas Poslovsky und MSC-Pilot Martin Gehse. Das Mofarennen ging über eine Distanz von 60 Minuten. Natürlich waren die Rennmofas für den Geländeeinsatz umgebaut. Mit 28 Runden konnte das Team "Alte Säcke Racing" mit Bernd Strömsdörfer als Sieger des 1. MSC-Mofarennen abgewunken werden. Auf dem sensationellen 2. Platz die MSC-Lokalmatadoren mit Martin Gehse und Silas Poslovsky von den Biker-Boys.

Um 8.30 Uhr gingen am Sonntag die XC-Quad Pro, XC-Quad, XC-Quad Senior und die ATV-Klasse an die Startlinie. Auch hier waren die Bedingungen wegen der langanhaltenden Regenfälle in der Nacht alles andere als optimal. Größere Wasseransammlungen füllten die Strecke aus und die Quadpiloten waren nicht zu beneiden. Die Rennleitung verkürzte demzufolge das Rennen von 90 auf 45 Minuten. In der XC Quad-Pro Klasse fuhr MSC-Pilot Andre Sitzler (Yamaha) vom Michels Quad auf den 5. Platz, Heiko Uhlich (Yamaha) kam auf den 6. Platz. In der Klasse XC-Quad fuhr Christaian Bopp (KTM) auf den Rang acht.

Nachdem die Quads eine Spur in den Schlamm geformt hatten, ging die XC-Wild-Child Klasse I mit 65 ccm und Wild-Child Klasse II mit 85 ccm an den Start. In der Wild Child Klasse II startete Lokalmatador Maximilian Weber (KTM). Maximilian Weber kam gut vom Start weg und konnte sich vom Feld absetzen, in Führung liegend nutzte er den Vorteil der freien Sicht und konnte die Führung behaupten. Nach der dritten Runde erlitt er einen Plattfuß am Hinterrad seiner Maschine. Unberührt davon fuhr er jedoch das Rennen zu Ende und wurde als sensationeller Sieger abgewunken. Somit stand Maximilian Weber erstmals auf dem begehrten obersten Podestplatz in der Wild-Child Serie. Neben dem Siegerpokal wurde Max noch einen Pokal für den besten MSC Wild-Child Pilot überreicht, gestiftet vom MSC-Vorsitzenden Rüdiger Eberle. MSC Wild-Child Pilot Luca Wirth ( KTM ) belegte den 15. Platz.

Gegen 11.30 gingen die XC Sportklassen 1, 2 und 3 an den Start. In der XC-Sportklasse 1 fuhr Andreas Feil auf den 16. Platz. In der XC-Sportklasse 2 fuhr MSC-Pilot Gregor Schropp (KTM) vom Körber Offroad Racing Team ein beeindruckendes Rennen und erzielte den 3. Podiumsplatz. In der XC Sportklasse 3 fuhr MSC-Pilot Jano Knaus (KTM) auf den 6. Platz der Top-Ten. Danach wurde der letzte Lauf gestartet, mit den Klassen, XC-Pro, XC-Expert und XC-Advanced. In der XC-Pro Klasse konnte Cornel Nemeth im Schlammchaos von Schefflenz den Sieg einfahren. Bei den XC-Expert belegte Marcel Butzin den 6. Platz.

Bei äußerst widrigen Bedingungen ging wieder eine erfolgreiche GCC-Veranstaltung auf dem Schefflenzer WM- Parcours zu Ende und es konnten wieder zahlreiche Podestplätze an die MSC-Piloten vergeben werden. MSC-Vorsitzender Rüdiger Eberle durfte auch Bürgermeister Rainer Houck an der Strecke willkommen heißen. Beide nahmen auch die Siegerehrung des letzen Laufs vor. Der GCC - Endlauf wird am 5./6. Oktober 2013 in Bühlertann ausgetragen.