Von Wolfgang Brück

Walldürn. Otto Frey war so frei. Der Taxler, der zusammen mit seinem Bruder Rolf die Nachwuchs-Abteilung beim SV Sandhausen leitet, lud die Jungs spontan zum Pizza-Essen ein. Sie hatten es sich verdient. Mit einem 1:0-Endspielsieg gegen den FV Lauda wurden die C-Junioren des Zweitligisten badischer Meister im Futsal. Der Lohn neben Eintrittskarten für den Freizeitpark Rust: Die Teilnahme an den Süddeutschen Titelkämpfen, die am ersten März-Wochenende im bayerischen Nördlingen ausgerichtet werden.

Souverän und ohne Gegentor marschierte der SV Sandhausen am Samstag in der Walldürner Nibelungenhalle durch die Gruppenphase. Bei den Siegen gegen Mudau (6:0), Bretten (2:0), Eppingen und den späteren Finalgegner Lauda (jeweils 1:0) erzielten Marvin Alexa (4), Maxi Krüger (3), Sercan Tohum (2) und Christian Schmidt die Tore. Trainer Jens Großmann war zufrieden, freute sich vor allem darüber, dass beim Heidelberger Kreismeister immer die Null stand.

Das sollte sich auch in der Finalrunde nicht ändern, auch wenn das 3:2 nach Sechsmeter-Schießen im Halbfinale gegen Siemens Karlsruhe zur Zitterpartie wurde. Sercan Tohum, Simon Job und Marcel Pavlic behielten die Nerven und verwandelten. Torwart Elias Krämer meisterte einen Strafstoß - wie bereits im Endspiel um die Kreismeisterschaft gegen den FC-Astoria Walldorf.

Im Finale gegen Lauda wiederholten die Sandhäuser ihren 1:0-Sieg aus der Vorrunde. Marvin Alexa traf und wurde dadurch mit insgesamt fünf Treffern Torschützenkönig. "Wenn er so weiter macht, dann hat er eine viel versprechende Zukunft vor sich", sagt Großmann über den 14-jährigen Gymnasiasten aus Nußloch. Und noch eine Trophäe nahmen die Sandhäuser mit aus der Nibelungenhalle. Sie wurden als fairste Mannschaft des Turniers ausgezeichnet.

Für Jens Großmann war es bereits der fünfte Titel. Vor sieben Jahren hatte der Trainer die Sandhäuser Jugend aus der Verbandsliga in die Oberliga geführt und war in der Halle Kreismeister geworden. Danach wechselte der 37-jährige Arbeitsvermittler zum 1. FC Dilsberg und wurde mit seinem Heimatverein sensationell Kreisliga-Meister und Aufsteiger in die Landesliga.

Nach der Rückkehr letzten Sommer an den Hardtwald feierte Großmann nun die Kreis- und badische Meisterschaft im Futsal. Auch auf dem Feld ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Sandhäuser wollen ihre Aufholjagd in der Oberliga mit der Rückkehr in die höchste deutsche Klasse, die Regionalliga, krönen.

Bei den C-Juniorinnen wurde der TSV Wieblingen Vierter. Der Heidelberger Kreismeister schlug sich sehr achtbar, unterlag jedoch unglücklich im Halbfinale gegen den späteren badischen Meister SG Lützelsachsen im Sechsmeter-Schießen. Jule Riegler war mit vier Treffern beste Torschützin im Turnier.

Weniger gut lief es gestern für die D-Junioren des SV Sandhausen. Die Schützlinge von Trainer André Philipp belegten in ihrer Vorrunden-Gruppe nur den dritten Platz und wurden im Endklassement Fünfter. Beim 1:1 gegen Bretten erzielte Alexiks Bolbas das Sandhäuser Tor und beim 5:1 über JF Ravenstein trafen David Benz (2), Tim Stricker, Jens Gölder und Kadir Alici.

Durch Niederlagen gegen den VfB Eppingen (0:2) und die SpVgg Neckarelz (0:1) verspielte der Nachwuchs der Zweitligisten jedoch die Chance auf den Einzug ins Halbfinale.

Badischer Meister wurde der Karlsruher SC durch ein 4:0 gegen Neckarelz. Das Spiel um Platz drei gewann der 1. CfR Pforzheim gegen Eppingen mit 1:0.

Bei den D-Juniorinnen siegten die Mädchen der TSG Hoffenheim. Der Heidelberger Kreismeister SG Kirchheim belegte den siebten Rang. Verbands-Jugendleiter Rouven Ettner zog nach den zwei Spieltagen in Walldürn ein positives Fazit und freute sich vor allem über die stattliche Kulisse von tausend Zuschauern an den beiden Tagen.