Von Christoph Ziemer

Hockenheim. In der Formel 1 strahlt der Mercedes-Stern heller denn je. Seit drei Jahren deklassieren Nico Rosberg und Lewis Hamilton nun schon die Konkurrenz, der Titel läuft auch in diesem Jahr nur über die Silberpfeile. In der DTM aber haben die Stuttgarter den Anschluss an die Spitze etwas aus den Augen verloren. Während sich Audi und BMW in der Fahrer- und Markenwertung noch einen heißen Zweikampf liefern, geht es für Mercedes eher um einen halbwegs versöhnlichen Saisonabschluss. Seit dem Abgang von DTM-Champion Pascal Wehrlein haben die Schwaben deutlich an Konkurrenzfähigkeit eingebüßt.

Hintergrund Zum Finale der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft (DTM) am Hockenheimring (14. bis 16. Oktober) gelten ab Freitag, 14. Oktober, folgende Straßenverkehrsregelungen: > Die Continentalstraße sowie die Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße/Höhe Einfahrt P 2 sind ab 8 Uhr für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt. > Davon ist auch der Bereich [+] Lesen Sie mehr Zum Finale der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft (DTM) am Hockenheimring (14. bis 16. Oktober) gelten ab Freitag, 14. Oktober, folgende Straßenverkehrsregelungen: > Die Continentalstraße sowie die Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße/Höhe Einfahrt P 2 sind ab 8 Uhr für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt. > Davon ist auch der Bereich Nordring zwischen Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße/Hardtstraße und Schwetzinger Straße betroffen. Die An- und Abfahrt zum/vom Parkplatz P 2 bleibt weiterhin möglich. > Die Verbindungsstraße "Am Friedhof" zwischen Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße und Heidelberger Straße wird ebenfalls gesperrt. Davon ausgenommen sind Anwohner und Berechtigte zum Motodrom. > Die Reilinger Straße wird zwischen Hubäckerring und L 723 für die Anfahrtszeit als Einbahnstraße ausgewiesen. > Außerdem gilt im Bereich Nordanbindung bei Bedarf eine Einbahnstraßenregelung zwischen B 39 und Schwetzinger Straße/Ernst-Brauch-Straße. > Die Parkplätze P 1, P 2, P 6 und P 8/C 6 sind für Veranstaltungsbesucher geöffnet. Der Parkplatz P 5 bleibt geschlossen. > Für das Camping stehen die Plätze C 2, C 3 und C 4 (bei Bedarf) zur Verfügung. > Für DTM-Besucher wird ein Bus-Shuttleverkehr (Haltestellen: Bahn-hof/Ernst-Brauch-Straße/C6 bzw. P 8) eingerichtet.

[-] Weniger anzeigen

Mit Robert Wickens hat Mercedes aber immerhin in der Meisterschaftswertung einen Fahrer in den Top 4 - der Rückstand des Kanadiers auf Tabellenführer Marco Wittmann beträgt allerdings satte 54 Punkte. Immerhin, im Frühjahr konnte der Mann aus Toronto im Hockenheimer Motodrom am Samstag aufs Podium fahren. Genau das ist auch diesmal das Ziel. Wickens, der in Moskau dieses Jahr immerhin ein Rennen gewonnen hat, möchte die DTM-Saison nämlich unbedingt auf Rang drei beenden.

"Es wird ein bittersüßes Finale für mich", sagt der 27-Jährige, der beim letzten Rennwochenende in Budapest alle Titelchancen verspielt hat. "Natürlich hätte ich gerne bis zum Schluss um die Meisterschaft mitgemischt. Jetzt will ich in Hockenheim um Podestplätze kämpfen, um mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause gehen."

Das will auch Mercedes-Teamchef Ulrich Fritz, denn Hockenheim ist für Mercedes aufgrund der geografischen Nähe immer ein besonderes Rennen. Das gesamte Team brenne auf das Saisonfinale, versichert der Sportchef: "Die Atmosphäre ist dort fantastisch und auch wenn wir den Fahrertitel nicht mehr holen können, wollen wir unsere Fans noch einmal begeistern und die Saison versöhnlich abschließen."

Rein rechnerisch haben die Stuttgarter noch Chancen in der Herstellerwertung - mit einem Rückstand von 174 Punkten sind diese allerdings nur theoretischer Natur. Die Sternfahrer müssten in beiden Rennen schon einen Sechsfachtriumph herausfahren, um noch in den Titelkampf einzugreifen.

Auch Pascal Wehrlein ist da

Unterstützung erhält Mercedes beim DTM-Finale vom letztjährigen Champion. Ab Samstag wird Formel-1-Fahrer Pascal Wehrlein seinem alten und neuen Arbeitgeber live die Daumen drücken und viele Autogramme im Fahrerlager schreiben.

Beste Karten auf einen Titel hat Audi. Edoardo Mortara hat dieses Jahr bereits in Hockenheim gewonnen, zwei der letzten drei Rennen für sich entschieden und befindet sich derzeit in Top-Form. Zudem liegt die Strecke den Ingolstädtern besser als BMW. Die Bayern konnten in Hockenheim zuletzt 2014 gewinnen - mit dem derzeitigen Tabellenführer Marco Wittmann. "Ich komme voller Selbstvertrauen nach Hockenheim", verkündet der 29-jährige Mortara, der nach der Saison Audi wahrscheinlich in Richtung Mercedes verlassen wird. "Ich hoffe, dass ich Marco doch noch überholen kann. Wir werden nicht aufgeben und bis zum Schluss kämpfen."

Auch Audi-Teamkollege Jamie Green besitzt mit 39 Zählern Rückstand auf BMW-Fahrer Marco Wittmann noch Titelchancen. Allerdings bräuchte der Brite dafür einen Sieg und einen Podiumsplatz - und möglichst eine Nullnummer der Konkurrenten.

Bei den Herstellern ist Audi Topfavorit. Sechs der letzten acht Rennen konnten die Ingolstädter für sich entscheiden, der Vorsprung auf BMW beträgt komfortable 37 Punkte. Die Münchener geben sich aber noch nicht geschlagen. "Wir liegen in Lauerstellung", sagt BMW-Motorsportdirektor Jens Marquardt. "Und natürlich wissen wir auch, was bei einem DTM-Finale alles passieren kann. Für alle Beteiligten gilt es, einen Null-Fehler-Job zu machen."

Die Wettervorhersage ist für das große Finale jedenfalls bestens. Um die 20 Grad werden im Motodrom erwartet, die Winterjacken können also vorerst im Kleiderschrank bleiben. Möglicherweise ist auch das ein Grund, weshalb es keine Tickets mehr für das Fahrerlager gibt. Tribünenkarten erhält man dafür aber noch an der Tageskasse.

Der Zeitplan:

Freitag

12.40-13.40 Uhr: Porsche Carrera Cup, Freies Training.

13:55-14.15 Uhr: FIA Formel 3-EM, Qualifying für Rennen 1

14.30-15.20 Uhr: Audi TT-Cup, Freies Training

16.45-17.15 Uhr: DTM Freies Training

Samstag

9.05-9.35 Uhr: Audi TT-Cup

Qualifying. 10.00-10.35 Uhr: FIA Formel-3-EM, Rennen 1

10.50-11.20 Uhr: DTM Freies Training 2

11.30-12.05 Uhr: Porsche Carrera-Cup: Qualifying für Rennen 1 und Rennen 2

13.10-13.45 Uhr: Autogrammstunde in der Boxengasse

14.58-15.38 Uhr: DTM Rennen 1

16.10-16.40 Uhr: Audi TT-Cup, Rennen 1

17.05-17.40 Uhr: FIA Formel 3-EM

18.00-18.25 Uhr: Porsche Carrera-Cup, Rennen 1

Sonntag

9.10-9.40 Uhr: Audi TT-Cup, Rennen 2

10.05-10.40 Uhr: FIA Formel-3-EM, Rennen 3

10.55-11.25 Uhr: DTM Freies Training

11.55-12.30 Uhr: Porsche Carrera-Cup, Rennen 2

12.55-13.15 Uhr: DTM Qualifying Rennen 2

15.18-16.18 Uhr: DTM Rennen 2. czi