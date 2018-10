Von Rainer Kundel

Mannheim. Das letzte Jahr der 1958 gegründeten Eishockey-Bundesliga sah im Sommer 1993 mit Craig Sarner einen Trainer im Friedrichspark, den Marcus Kuhl als "meinen Mittelstürmer aus Köln" vorstellte. Der Amerikaner spielte während Kuhls erster Zeit von 1974 bis 1979 ebenfalls bei den Haien, konnte aber in Mannheim keine Spuren hinterlassen. Während der kompletten Spielzeit entstand eine nicht leistungsfördernde Unruhe, da der Klub faktisch Pleite war und die Gehälter nicht bei jedem Angestellten zur gleichen Zeit und in voller Höhe auf dem Konto waren. Anlässlich eines Saisonabschussgesprächs mit der RNZ gab Sarner einige Vorkommnisse seiner Amtszeit preis. Als in einem Münchner Hotel einige Spieler beim Essen nachbestellen wollten, hieß es, dass dafür kein Geld vorhanden sei. Sarner zahlte den Aufpreis aus eigener Tasche.

Aus akuter wirtschaftlicher Not bei der Vielzahl der zwölf Klubs musste die eigentlich für 1995 geplante DEL-Gründung mit einem Parforceritt um ein Jahr vorgezogen werden. Das war eine Chance für den bis dato nur Insidern bekannten Lance Nethery (37). Nach einem gewagten Job beim SC Bern diente sich der Kanadier aus einer Funktion des Hospitanten beim EV Landshut hoch. In Mannheim rannte Nethery offene Türen ein, entfachte neues Feuer und Begeisterung. Er war der erste Adler-Trainer mit einem Handy und immer ein gradliniger, und um sein junges Team besorgter Coach. Und er investierte viel Zeit in seinen Job. Netherys Gattin Liz war in London bei einer Investmentbank tätig und kam mit Tochter Meredith (7) nur zu Thanks-Giving und Weihnachten in die Quadrate. Als Playoff-Maskottchen diente regelmäßig Netherys aus Toronto eingeflogener Vater.

Es wurde zwar grundsätzlich aus einer geordneten Defensive heraus agiert, aber kein Team überbrückte die rote Linie so schnell wie die Adler nach 1994. Der studierte Betriebswirt Nethery war nebenbei noch sein eigener Pressesprecher und Öffentlichkeitsarbeiter für den Klub. Was hinter den Mauern bleiben sollte, hielt er zurück, was bekannt wurde, war verbindlich fachlich begründet. Zum Saisonstart gab es stets ein Kabinenfest mit den Medienvertretern. Giovanni aus dem Ristorante Augusta lieferte das gängige Menü: "Spielersalat" (grüner Salat mit Schinken- und Nudelstreifen), Lasagne und Tiramisu, dazu Apfelschorle.

Intern galt Nethery als knallhart, aber gerecht. Stephane Richer, der vier Jahre unter dem Trainer spielte und an allen drei Meisterschaften dabei war, erinnert sich: "Lance verteilte die Eiszeit so, wie du in Tagesform warst. Kein Bonus für alt oder jung, Deutscher oder Ausländer." Bekannt wurden drei Höchststrafen: Die fristlose Entlassung von Michael Hreus, der im März 1996 nach einer Playoff-Niederlage in Nürnberg, bei der er das leere Gehäuse verfehlte, vor versammelter Truppe mit einem neuen Klub prahlte. Die zeitweise Verbannung von Jochen Hecht (schlechte Laktatwerte) und Paul Beraldo, der ausgerechnet zwei Wochen vor der ersten Meisterschaft nach 17 Jahren zu einem abendlichen Mannschaftstreffen aufgerufen hatte - um Nethery zu stürzen. Was ruchbar wurde, der Trainer hatte sich längst seine Kanäle aufgebaut.

Nethery war der Trainer mit dem maximalen Erfolg. Abende mit mehr als 10 000 Besuchern, die sich im Januar 1995 gegen Düsseldorf (5:1) oder am Nikolaustag 1996 beim 6:3 gegen die Haie wie Ölsardinen rund ums Oval drängten, bleiben unvergessen. Das "Tripple" zwischen 1997 und 1999 nach zwei Aufbaujahren war auch dank günstiger Konditionen nach dem Bosman-Urteil möglich.

Dennoch entging der Klub noch verschuldet und in eine Steueraffäre verstrickt im Juni 1998 nur haarscharf dem Konkurs. Die Adler-GmbH wurde durch Übernahme der wertlosen Geschäftsanteile durch Dietmar und Daniel Hopp gerettet. Doch der zunehmende Einfluss fachfremder Entscheider machte Neá †thery, der vier Monate zuvor den Vertrag verlängert hatte, die Arbeit nicht einfacher. Als 1999 das Angebot der Kölner Haie kam, nahm er am Tag nach dem Titelgewinn in Nürnberg unter Tränen Abschied.

Schade nur, dass danach ein Streit darüber entbrannte, wer an den Erfolgen der späten neunziger Jahre den größeren Anteil hatte. Manager Marcus Kuhl oder eben Nethery, was bis zu heute vorhandenen Ressentiments geführt hat.

