Von Claus-Peter Bach

Pforzheim. Nach der deutschen Meisterschaft 2016 hat der Turnverein Pforzheim auch den Vereinspokal des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) gewonnen. "Die Pforzheimer haben auch in der Höhe verdient gewonnen", sagte DRV-Pokalspielleiter Rolf Schmitt (Leimen) nach dem 52:18 (26:13)-Sieg der "Goldstädter" über den SC Frankfurt 1880. Schmitt überreichte den silbernen Cup nach einem gutklassigen Match an den in Heidelberg lebenden Pforzheimer Kapitän Robert May. Für die Pforzheimer, bei denen das Rugbyspiel seit Mitte der 1920-er Jahre gepflegt wird, ist es der erste Pokalsieg in der Vereinsgeschichte.

Leider wollten kaum mehr als 400 Zuschauer das 54. deutsche Pokalfinale im Südwest-Energie-Stadion im Gewann "Rattach" zwischen Eutingen und Niefern miterleben. Das ist schade, denn die beiden Finalisten zeigten ein sehenswertes und in der ersten Halbzeit weitgehend ausgeglichenes Spiel, das von der auf der Liste von Rugby Europe (RE) stehenden Schiedsrichterin Katharina Pickert - geboren in Berlin, ausgebildet in Marburg und in Heidelberg lebend - auf wunderbar flüssige Weise geleitet wurde.

Die Pforzheimer waren mit ihrer pfeilschnellen Dreiviertelreihe überlegen und erzielten, nachdem der unverwüstliche Tim Kasten das Score nach acht Minuten eröffnet hatte, insgesamt acht Versuche; die Folgenden durch Oliver Paine (2), Magele Famalo, Morgan Vangue (2), Tafadzwa Chitokwindo und Lee Murray, von denen der feine australische Spielmacher Matthew Bressons sechs erhöhte. Frankfurt, dessen Schlussmann Wynston Cameron-Dow trotz der im Halbfinale vor Wochenfrist ausgekugelten Schulter das ganze Endspiel bestritt, legte zwei Versuche durch Jannis Läpple und Jan Hoffmann. Cameron-Dow erhöhte einmal und traf mit zwei Straftritten.

Zum ersten Mal seit der Saison 1999/2000 wurde das Pokalfinale ohne die Beteiligung eines Heidelberger Vereins ausgetragen. Allerdings wirkten beim neuen Pokalsieger acht Akteure mit, die in Heidelberg ausgebildet wurden oder gespielt hatten: Artur Zeiler (TB Rohrbach & Heidelberger RK), Jerome Himmer (SC Neuenheim, HRK, TSV Handschuhsheim), Luis Vasquez (SCN & HRK), Tim Kasten (RGH & HRK), Robert May (TSV), Ali Sürer (TBR, SCN & TSV), Manasah Sita (SCN), Uwe Herrmann (SCN) und Oliver Paine (SCN). Bei Frankfurt waren die beiden Titelverteidiger Senzo Ngubane und Wynston Cameron-Dow (beide SCN) die Besten.