Die Meistermannschaft des FC-Astoria Walldorf in der hinteren Reihe von links mit Lorena Stindl, Inga Werchner, Natasa Troumpouki, Donata Schilliro, Magdalena Breyer, Co-Trainer Christopher Göpfert, Emely Bopp, Trainer Mathias Fuzon und Sophia Zechmeister, in der mittleren Reihe von links mit Betreuer Roland G. Werner, Silke Strohecker, Karolin Geil, Franziska Dietrich, Jennifer Eichhorn, Sophia Lerch, Lisa Nowack und Kirstin Seiler. sowie in der vorderen Reihe von links mit Anna-Mona Leist, Burcu Emre, Tanja Bacher, Marisa Ettner, Natascha Ruck, Carolin Heinzmann, Sandra Obländer, Kim Fetzner. Es fehlt: Julia Leibner. Foto: Privat