Marvin Fritz aus Neckarzimmern auf seiner Honda in der Supersport-Klasse will in Hockenheim sein bestes Saisonresultat erzielen. Foto: Hermann Rüger

Neckarzimmern/Hockenheim. An diesem Wochenende (21. und 22. September) findet auf dem Hockenheimring die vorletzte Veranstaltung zur Internationalen Deutschen Motorrad-Straßenmeisterschaft (IDM) in den Klassen Moto3, Supersport, Superbike sowie den Seitenwagen statt. Beim siebten Meeting können beim "Wilhelm-Herz-Memorial" auf dem 3,692 km langen Hockenheimring die ersten Titelentscheidungen fallen.

In der Moto3-Klasse hat Maximilian Kappler (FTR-Honda) aus Oberlungwitz die besten Titelchancen. Der Sachse vom Racing Team Germany führt souverän mit 213 Punkten vor KTM-Fahrer Jonas Geitner (Wernberg-Köblitz) mit 146 Zählern. Kappler kann sich vorzeitig mit dem Titelgewinn ein schönes Geburtstagsgeschenk machen, denn am 1. Oktober wird er 16 Jahre alt.

Bei den hubraumstarken Superbikes, die beide Läufe am Sonntag austragen, führt der 19-jährige Markus Reiterberger überlegen die Meisterschaft an. Der BMW-Pilot aus dem bayerischen Obing benötigt nur noch sieben Zähler zu seinem ersten Titelgewinn und wird in Hockenheim wahrscheinlich bereits Nachfolger vom Franzosen Erwan Nigon (BMW). Die Markenwertung hat sich Motoradhersteller BMW, die dieses Jahr ihr 90-jährigen Bestehen feiern, bereits gesichert.

Auch die Supersport-Piloten starten zweimal, drei Fahrer kämpfen um den Titel. Als Spitzenreiter kommt der 24-Jährige Kevin Wahr (Nagold/ERC-Yamaha) mit 236 Punkten ins badische Motodrom. Der Schwarzwälder feierte bei den letzen zwei Veranstaltungen in Schleiz und auf dem Sachsenring einen Doppelsieg. Auf dem zweiten Platz rangiert der Schweizer Roman Stamm (Kawasaki/225 Zähler) vor dem Österreicher Stefan Kerschbaumer (Yamaha) mit 191 Punkten. Lokalmatador Jan Bühn aus dem badischen Kronau liegt als zweitbester Deutscher Fahrer mit 130 Punkten auf dem vierten Rang. Vielleicht gelingt dem 22-jährigen Yamaha-Piloten, der in Heidelberg geboren wurde und in Mannheim studiert, beim Heimrennen sogar sein erster IDM-Sieg. Bei den Rennen in Zolder/Belgien und in Schleiz fehlten Jan als Zweiter nur 0,322 bzw. 0,448 Sekunden zum Erfolg. Auch der 20-jährige Marvin Fritz (Honda) aus Neckarzimmern möchte beim Heimrennen sein bestes Resultat erzielen, bisher war dies der neunte Rang auf dem Sachsenring.

In der Seitenwagen-Klasse führen Andre Kretzer (Wilsbach) mit Beifahrer Jens Lehnertz mit 142 Punkten vor Mike Roscher (Großalmerode) und Uwe Neubert mit 125 Zählern sowie den Schweizern Peter Schröder mit Beifahrerin Anna Burkard mit 119 Punkten. Bei den Youngstern vom ADAC Junior-Cup kommt Arnaud Friedrich aus Limbach-Oberfrohna mit 111 Punkten als Spitzenreiter zum Finale nach Hockenheim. Der 13-jährige Lukas Tulovic aus Eberbach liegt auf dem sechsten Gesamtrang, er gewann den Saisonauftakt auf dem Lausitzring.

Das Zeittraining beginnt am Samstag ab 9 Uhr, bereits um 16.40 Uhr wird das Rennen vom ADAC-Junior Cup gestartet, danach folgt um 17.25 Uhr der erste Lauf der Supersport-Klasse. Am Sonntag findet von 9 bis 9.55 Uhr das Warm-up statt, die Rennen beginnen dann ab 10.15 Uhr. Veranstalter des Finales ist der Badische Motorsport-Club (BMC) in Hockenheim. Weitere Infos gibt es im Internet auf der offiziellen Seite unter www.superbike-idm.de bzw. www.hockenheimring.de oder bei der Hockenheim-Ring GmbH unter der Telefon-Nummer 06205-950-222. Die Eintrittskarten (alle inklusive Fahrerlagerzugang) sind vor Ort an den Tageskassen erhältlich.