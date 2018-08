Von Roland Kern

Mannheim. Holsteiner kennen keine Grenzen, so lautet der Slogan für die Springpferdezucht im Land zwischen den Meeren. Auf den jetzt zehnjährigen Schimmelhengst Quadros trifft das zu. Gestern im Barrierespringen des Mannheimer Maimarkt-Reitturmeres floppte der weiße Sohn des Quidam de Revel mit seinem Reiter Marco Kutscher über die Sprünge, von denen der Aussprung der Reihe im zweiten Stechen immerhin auf 1,85 Meter hochgebaut war. Es wirkte mühelos.

Quadros hat als Zuchthengst übrigens eine wechselvolle Geschichte. Er startete als Überflieger, aber beim zweiten Deckjahrgang 2011 stellte man fest, dass er offenbar einen Sehfehler verursachte. Quadros wurde aus der Zucht genommen. Selbst sieht er aber gut, wie man gestern wieder merkte. Nur die Gene sehen anders aus.

Auf dem zweiten Rang platzierte Lokalmatador Armin Schäfer, der einzige echte Mannheimer Badenia-Sieger von 2004, seine Stute Schmuckstück. Armin Schäfer gewann das Traditionsspringen damals mit seinem Rappen Liberty Boy und ging in die Annalen des Reitsports ein. Àpropos. Um es gleich zu sagen: Der einsame Rekord von Hugo Simon als "Mr. Badenia" wird auch heute nicht gebrochen werden. Insgesamt fünf Mal zwischen 1975 und 1995 gewann der Österreicher aus dem pfälzischen Weisenheim das Springen am Maimarkt-Dienstag. Das wird so schnell keinem gelingen. Selbst wenn Ludger Beerbaum oder Meredith Michaels-Beerbaum heute gewinnen, wäre es jeweils Sieg Nummer drei. In den letzten beiden Jahren ging die "MVV-Badenia" ins Ausland: 2015 an den Niederländer Albert Zoer mit Gigolo, 2016 an den Italiener Emilio Bicocci mit Ares.

Bevor heute am Finaltag des Maimarktes in der "MVV-Badenia" die Entscheidung fällt, macht es einmal kräftig "pieks": nämlich am Revers von Karl-Heinz Streng, dem Reitmeister aus Mosbach. Der 75-jährige gebürtige Ruhrpottler hat den Reitsport in Baden-Württemberg in den letzten Jahrzehnten geprägt wie kaum ein anderer. Dafür bekommt er vom Deutschen Reiterverband FN das Reiterkreuz in Gold verliehen. Dass dies hier auf dem Maimarkt passiert, ist kein Zufall. Schließlich hat sich Mannheims Reiterpräsident Peter Hofmann persönlich für die Ehrung eingesetzt; er wird das Reiterkreuz als FN-Präsidiumsmitglied auch verleihen.

"Kalli" Streng, der bis in die 80er-Jahre selbst auf dem Maimarkt geritten ist, fungiert hier noch als "Steward". Er ist fast 60 Jahre lang Berufsreiter und hat mehr als 50 Lehrlinge ausgebildet, darunter auch Nordbaden-Regionaltrainer Günter Treiber aus Eppelheim, Michael Ertz aus Neckarau und Anica Fröhling, die Reitlehrerin im Mannheimer Reiterverein ist. Die Verleihung findet am Nachmittag vor dem zweiten Teil des Großen Preises vor großer Kulisse statt.

Streng kam als junger Bereiter in den 70ern aus Dortmund nach Mosbach an den Turnierstall Baumann; im Nordbadischen ist er sesshaft geworden, fährt aber heute noch mit seinem Mercedes (MOS-KS 1) viele Kilometer, weil er als Lehrgangsleiter, Ausbilder und Pferdefachmann in fast allen großen Ställen der Republik ein gefragter Mann ist.

Streng mag keine großen Worte, aber was er sagt, das gilt. Auch in der Warendorfer Reiterzentrale FN hört man auf ihn. In den 80ern war Streng einige Jahre Ausbildungsleiter auf der Mannheimer Reitanlage "Sport Inn am Rheinausee", lange Zeit Nordbaden-Trainer für Dressur und Springen sowie Landestrainer der Springreiter in Baden-Württemberg. Er führte deutsche Springreiter als Equipechef zum Sieg in Nationenpreisen.

Vom Ruhestand will er übrigens noch nichts wissen.