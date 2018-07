Mannheim. (leo) Die gute Nachricht zuerst. Das Clubhaus des Mannheimer HC am Feudenheimer Neckarkanal steht noch. Nichtsdestotrotz feierten die Hockeyherren ihre am Sonntag durch einen 3:2-Endspielerfolg über Titelverteidiger Rot-Weiß Köln errungene erste deutsche Meisterschaft auf dem Feld ausgiebig bis in den frühen Montagmorgen. Auch die im Finale mit 0:2 gegen den UHC Hamburg unterlegenen MHC-Damen hatten da ihren Schmerz über den verpassten Titel längst überwunden - man ließ es einfach gemeinsam ordentlich krachen.

Endlich hatte sich der MHC nach zuvor knapp verpassten Anläufen, ein Finale bei Titelkämpfen im Feld zu erreichen, nun auch für seine kontinuierlich guten Leistungen der vergangenen Jahre belohnt.

Dieser Triumph basiert auf verschiedenen Komponenten. So wurde dank des großzügigen Mäzenatentums der Familie Greinert ein Hockeyzentrum geschaffen, das zumindest in Deutschland seinesgleichen sucht. Doch überdurchschnittliche Rahmenbedingungen alleine sind ohne Wert, wenn die sportliche Bilanz nicht stimmt.

Und da hat der MHC, als er im Jahr 2003 seinen heutigen sportlichen Leiter Peter Lemmen als Trainer verpflichtete, einen Glücksgriff getätigt. Der heute 57-Jährige erkannte das Potenzial des "schlafenden Riesen MHC", holte nach und nach anerkannte Kollegen - auch für die Kinder- und Jugendarbeit - an den Neckarkanal. Dazu kamen Experten für Torhütertraining, Athletikcoaches und Leistungsdiagnostiker, die Professionalisierung legte immer weiter zu.

Und mittelfristig stellten sich dann auch Erfolge ein, vor allem im weiblichen Nachwuchsbereich gewann der MHC zahlreiche deutsche Titel. In der Zwischenzeit haben aber auch die männlichen Nachwuchsteams aufgeholt, was der Titel der Knaben A bei den jüngsten deutschen Hallenmeisterschaften unterstreicht. Die beiden Trainer der Aktiven, Michael McCann (Herren) und Philipp Stahr (Damen), können mittlerweile ihre jeweiligen Kader aus einem schier unerschöpflichen Reservoir an Nachwuchskräften auffüllen und nutzen auch verstärkt diese Möglichkeiten.

Andererseits ist der Verein mit seinen Möglichkeiten und auch seinem Berufsförderungsprogramm für hochkarätige Akteure eine beliebte Adresse. Argentiniens Olympiasieger Gonzalo Peillat musste aufgrund der Erfahrungen seines Freundes Guido Barreiros, der schon seit einigen Jahren für den MHC spielt, nicht lange überlegen und brachte seine Freundin Florencia Habif gleich für die MHC-Damen mit.

Die haben sich übrigens jetzt vorgenommen, es den Herren möglichst schnell nachzumachen...