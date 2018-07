Von Michael Wilkening

Eindhoven. Die Hockeyspieler des Mannheimer HC schnupperten an der erstmaligen Teilnahme am Final Four der European Hockey League (EHL), doch die Blau-Weiß-Roten scheiterten gestern Nachmittag hauchdünn im Viertelfinale. In Eindhoven unterlagen sie nach starker Leistung dem HC Wimbledon unglücklich mit 5:7 (2:2) nach Penaltyschießen.

"Wenn der Gegner alle fünf Penaltys hineinmacht, hat man wenige Chancen. Das muss man anerkennen", sagte Matthias Becher. Der Mannheimer Cheftrainer hatte keinen Grund, den Stab über seine Mannschaft zu brechen, schließlich hatte die den englischen Meister an den Rand einer Niederlage gebracht.

Jonathan Ehling gelang fünf Minuten vor dem Ende der verdiente 2:2-Ausgleich, und anschließend drängten die Mannheimer sogar noch auf den Siegtreffer. Der MHC zeigte eine starke Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit war er überlegen. Doch die Engländer, die offenbar mit ihren Kräften am Ende waren, ließen nach dem Ausgleich keinen Gegentreffer mehr zu, retteten sich ins Penaltyschießen und zeigten dort viel individuelle Klasse. Obwohl MHC-Keeper Andreas Späck geschickt agierte, blieben die Cracks aus Wimbledon cool und nutzten ihre Versuche allesamt zu Toren. Ein Fehlversuch von Maximilian Neumann reichte deshalb, um die Träume der Mannheimer platzen zu lassen.

Europacup: 2:1-Sieg über Egara

Der MHC hätte sich das Penaltyschießen ersparen können, wenn er unmittelbar vor der Pause konsequenter verteidigt hätte. Doch innerhalb von nicht einmal 120 Sekunden wurde aus einer 1:0-Führung ein 1:2-Rückstand. Zunächst kassierten die Mannheimer das 1:1 nach einem Siebenmeter, der äußerst umstritten war (28.). Unmittelbar danach waren sie unachtsam und gerieten nach einem Konter der Engländer mit 1:2 in Rückstand (29.). Unnötig schnell gaben die Becher-Schützlinge die 1:0-Führung aus der Hand, die Eckenspezialist Gonzalo Peillat in der 13. Minute herausgeschossen hatte.

Die Chance aufs Final Four hatten sich die Mannheimer am Samstag mit einem 2:1-Erfolg gegen den Club Egara erarbeitet. Gegen den spanischen Meister sorgte Felix Schües mit einem sehenswerten Treffer aus spitzem Winkel fünf Minuten vor dem Ende für den Siegtreffer. In der ersten Halbzeit hatte Guido Barreiros die Mannheimer verdient in Führung gebracht, ehe die Spanier nach dem Seitenwechsel stärker wurden und acht Minuten vor dem Ende zum 1:1 ausglichen. Ein Penaltyschießen im Achtelfinale gab es aber nicht, weil Schües spektakulär zum 2:1 traf und den Traum von Final Four aufrecht erhielt.

Die Enttäuschung über das knappe Scheitern war unmittelbar nach dem Ende der Partie gegen den HC Wimbledon groß, gleichzeitig entwickelten die Spieler des MHC schnell den Ansporn, es in einem Jahr noch einmal zu versuchen. "Die Jungs haben gesagt, wie viel Spaß das gemacht hat, hier mitzuspielen. Das können wir uns über die Bundesliga und die Endrunde auf der eigenen Anlage wieder erarbeiten. Das wird unsere Motivation in den nächsten Wochen sein", erklärte Becher. In der Bundesliga soll die Voraussetzung geschaffen werden, in der kommenden Saison erneut auf europäischem Parkett antreten zu können.