Sergej Sadoja gibt am Samstag im Heimkampf gegen den AV Speyer seinen Einstand im Trikot des AC St. Ilgen. Foto: Weindl

Heidelberg. (ber/roka) Bernd Börgerding ist Realist. "Speyer ist schon der klare Favorit", sagt der Vorsitzende des Gewichtheber-Bundesligisten AC St. Ilgen vor dem ersten Heimkampf dieser Saison am Samstag um 19 Uhr in der Aegidiushalle. Die Gäste aus der Pfalz haben zwar bei ihrem lockeren 757,8:550,4-Auftaktsieg vor drei Wochen nur zwölf Punkte mehr auf die Bühne gebracht als die St. Ilgener bei ihrer Niederlage in Obrigheim. Aber diese Rechnung hat für Börgerding einen Haken: "Almir Velagic hat den Wettkampf im Schongang bestritten." Speyers schwergewichtiger Nationalheber ist locker für 40 Punkte mehr gut, ist Börgerding überzeugt. "Dann sind die bei 800 Zählern und das können wir noch nicht schaffen."

Freilich wollen auch die St. Ilgener vor eigenem Publikum einige Kilo mehr als zuletzt draufpacken. Mit Gabor Vaspöri war Börgerding zum Saisonstart noch nicht ganz zufrieden und auch Sergej Dundukov kommt nach seinem Bandscheibenvorfall erst langsam in Fahrt. Auch Max Platzer kann mehr beitragen als die in Obrigheim gezeigten 124 Punkte.

Überrascht war der AC-Chef dagegen von Michael Böhms starkem Comeback (134,4 Punkte) und vom guten Einstand des Neuzugangs Sergej Sadoja, der zuverlässig sechs gültige Versuche in die Wertung brachte. Vervollständigt wird das Team durch den jungen Josef Hesse. Ingolf Keba (Blinddarm-OP) und der Franzose David Matam Matam werden erst am 17. November in Roding im AC-Kader stehen.

Selbstbewusst fährt Spitzenreiter SV Obrigheim nach Roding. Zwar fehlen weiterhin Stammkraft Rene Horn (verletzt) und der Bulgare Ivan Markov (Wechselsperre), doch mit der gegen St. Ilgen erfolgreichen Mannschaft soll auch der erste Auswärtssieg dieser Saison gelingen. 805,4 Punkte erzielten die Neckar-Odenwälder vor drei Wochen, an diesem Maß orientieren sie sich auch am Samstag. "Wir werden die Rodinger nicht unterschätzen, denn gerade vor eigenem Publikum sind sie zu Bestleistungen fähig", sagt Obrigheims Trainer Oliver Caruso. Deshalb mahnt er zu höchster Konzentration. Vor allem im Stoßen ist Roding stark, da müssen wir aufpassen", sagt Teamchef Edmund Ehrmann. Die Athleten aus dem Bayerischen Wald hatten zum Rundenauftakt beim KSV Durlach knapp mit 762,8:755,6 gewonnen und dabei einen Vereinsrekord aufgestellt.

Für die meisten Obrigheimer ist das Gastspiel in Roding auch eine willkommene Generalprobe für die zwei Wochen später dort stattfindenden Deutschen Meisterschaften. Jakob Neufeld und Alexander Oberkirsch werden dort um die Medaillen streiten. Neben den beiden zuletzt Punktbesten werden morgen Marco Frick, Matthäus Hofmann, Adrian und Nico Müller an die Hantel gehen. "Unsere Jungs sind fit und gut trainiert. Sie sollen nichts Verrücktes machen, aber eine Leistungsentwicklung sollte schon zu sehen sein."

Spannung verspricht das Zweitliga-Derby zwischen dem ASV Ladenburg und dem AC Weinheim morgen um 19 Uhr in der Lobdengauhalle. Weinheim schaffte im ersten Saisonkampf 554 Kilopunkte, Ladenburg 552,4. Allerdings fehlte dem ASV im Auftaktkampf Christian Thomas, so dass die Ladenburger nun leichter Favorit sind.

Bundesliga West, Samstag, 19 Uhr: AC St. Ilgen - AV Speyer, TB Roding - SV Obrigheim.

2. Bundesliga, Samstag, 19 Uhr: ASV Ladenburg - AC Weinheim; 20 Uhr: TSV Heinsheim - KSC Schifferstadt.