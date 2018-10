Von Christopher Benz

Weinheim. Über 130 Gäste machten sich am Freitagabend in einer aufwendigen Präsentation ein erstes Bild vom MLP Team Bergstraße für die Radsportsaison 2015. Zu musikalischen Beat-Klängen stellten die Verantwortlichen die zehn Fahrer und das Team hinter dem Team ausführlich vor. In Kooperation mit dem badischen Radsportverband fungiert der Landeskader der U19 als MLP Team Bergstrasse LV Baden. "Das Team wächst so sehr, dass es nun noch ein Zweites gibt", verkündete der Teammanager Danilo Carocci, "wir konnten eine Kooperation bilden, da sich dieses Projekt gut entwickelt hat." Den Talenten bietet sich dank dieser Neuerung eine Perspektive für die Karriere in der U23-Klasse. Verantwortlich für dieses Projekt war der leider viel zu früh verstorbene Joachim Baier. Baier war über 20 Jahre im Radsport als Funktionär und Wettkampfrichter tätig.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war aber natürlich die Präsentation des MLP Team Bergstraße, das in sein zweites Jahr auf der Kontinental-Tour startet. Die Verantwortlichen haben dafür einige Änderungen im Vergleich zum Premieren- Jahr vorgenommen. Zehn statt zwölf Fahrer umfasst die Mannschaft ab sofort. "Letztes Jahr war es schwierig, jedem Fahrer genügend Einsätze zu gönnen", erklärte Trainer Manfred Munk. Der 47-Jährige wertet sämtliche Leistungsdaten der Fahrer aus. Bei jedem Training kommen so unzählige Daten wie Trittfrequenz, Pulsfrequenz oder getretene Wattleistung zusammen. Danach schicken die Fahrer ihre Daten an den Trainer.

Munk ist seit 20 beim Team Bergstraße und zudem für die Medienarbeit zuständig. Er hat vor kurzem erfolgreich die A-Lizenz-Trainerausbildung abgeschlossen und verfügt somit über die höchste Lizenzstufe im Radsport. "Wir sehen uns selbst als Ausbildungsteam", erläuterte Munk, wo die Vereinsführung die Schwerpunkte legt.

Dieses Jahr sind vier Fahrer im ersten Männerjahr und drei im Zweiten. Folglich starten die Radler von der Bergstraße mit der jüngsten Equipe seit vielen Jahren. Eric Süßemilch, Oliver Mattheis sowie Moritz Fußnegger sind gleichzeitig in der U23- Nationalmannschaft. Fußnegger gilt als großes Talent, letztes Jahr belegte er bei der U19- Weltmeisterschaft einen hervorragenden 15. Platz und war damit zweitbester Deutscher.

Eine Premiere der besonderen Art feiert Kasper Asgreen. Der 20-jährige Däne ist der erste ausländische Fahrer überhaupt im Team. Da er in einem Ortsteil von Birkenau wohnt, kann er jederzeit mit den ebenfalls in der Region beheimateten Marc-Andre Tzschupke und Max Wörner trainieren. Sprinter Eric Bothe, letztes Jahr DM-Dritter in der U23 und Mike Egger gehören zu den Erfahrenen. "Auf einen Kapitän haben wir uns noch nicht festgelegt", stellte Munk klar, "der muss sich erst noch herauskristallisieren."

Die ersten Wettkämpfe sind zwei Ein- Tages-Rennen und die viertägige "Istrian Spring Trophy" in Kroatien, bei der im vergangenen Jahr das Bergtrikot gewonnen wurde. Anfang Februar hat die Mannschaft in einem zehntägigen Trainingslager auf Mallorca die Grundlagen für eine lange Saison gelegt. "Je nach Belastungsintensität kommen die Jungs auf 20 000 bis 23 000 Kilometer in einem Jahr", fasste Munk den Trainingsumfang zusammen, "dabei hat die Intensität in den letzten Jahren aber deutlich zugenommen, während sich die Umfänge etwas reduziert haben."

Kader MLP Team Bergstraße 2015: Kasper Asgreen (20), Jonas Barnick (18), Erik Bothe (22), Mike Egger (22), Moritz Fußnegger (19), John Mandrysch (18), Oliver Mattheis (19), Eric Süßemilch (20), Marc Andre Tzschupke (21) und Max Wörner (18). Trainer: Manfred Munk. Teammanager: Danilo Carocci und Rolf Heutling. Sportdirektor: Sven Krauß. Sportlicher Leiter: Nico Keinath, Hartmut Täumler und Andreas Walzer. Chefmechaniker: Steffen Höblich. Betreuer: Boris Herrmann, Hubertus Thielsch und Peter Winkler.