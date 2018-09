Trainer Branislav Ignjatovic will mit den Academics wieder in die Playoffs. Foto: vaf

Heidelberg. (miwi) Schon im Winter hatten die Verantwortlichen der MLP Academics Heidelberg Gespräche mit Branislav Ignjatovic hinsichtlich einer möglichen Verlängerung von dessen Vertrag geführt. Inzwischen sind sich die Parteien einig geworden, so dass der Serbe jetzt zumindest bis zum Ende der Saison 2016/17 Trainer des Basketball-Zweitligisten bleibt. "Wir sind sehr froh, dass wir den Kontrakt mit unserem Coach vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängern konnten", sagte Academics-Manager Matthias Lautenschläger.

Vor ziemlich genau einem Jahr nahm Ignjatovic seine Arbeit bei den Heidelbergern auf und führte die Mannschaft trotz Verletzungsproblemen wichtiger Spieler erstmals in die Playoffs der ProA. Dort schieden die Academics zwar glatt in drei Spielen gegen den späteren Meister Gießen 46ers aus, doch das ursprüngliche Saisonziel hatte der erfahrene Trainer erreicht, der sich zudem mit seiner ruhigen und ausgleichenden Art Sympathien im Umfeld erwarb.

"Im zurückliegenden Jahr hat es eine Entwicklung hier im Klub gegeben. Außerdem, und das war für mich entscheidend, ist die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen hervorragend", begründete Ignjatovic die Unterschrift unter einen zeitlich ausgedehnten Vertrag.

Eine Rolle gespielt hat sicher auch, dass die Heidelberger dank Namensgeber MLP eine gesicherte finanzielle Perspektive und - sollte der Hallenneubau realisiert werden - auch eine realistische Chance haben, mittelfristig den Bundesliga-Aufstieg ins Visier zu nehmen.

"Der Klub steht finanziell auf sicheren Beinen und unsere Aufgabe besteht jetzt darin, ihn sportlich weiterzuentwickeln", gibt Ignjatovic die Richtung für die kommenden Jahre vor. In der neuen Saison sollen in jedem Fall wieder die Playoffs erreicht werden. An der Mannschaft, die dieses Vorhaben umsetzen soll, wird gerade eifrig gefeilt.

Ein Zwischenergebnis ist dabei ein weiterer Neuzugang. Von der BG Karlsruhe kommt Paul Brotherson und unterschrieb einen Einjahresvertrag. Der Flügelspieler erzielte für die Karlsruher in der abgelaufenen Saison in der ProB im Schnitt mehr als 16 Punkte und zählte damit zu den Stützen.

In einem Vorbereitungsspiel im vergangenen August stellte er sein Können auch schon im Olympiastützpunkt in Heidelberg unter Beweis, als er bester BG-Akteur beim Test gegen die Academics war. Der Australier ist nach drei Akteuren mit deutschem Pass der erste Ausländer, der einen Kontrakt für die kommende Saison unterschrieben hat.