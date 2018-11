Mannheim. (bmi) Christoph Hipp ist ein Mann mit Geschichtsbewusstsein und Weitsicht. Als solcher hatte der Ex-Präsident des Human powered vehicles Deutschland e.V. (HPV) schon vor über drei Jahren im Kopf, dass sich 2017 die Erfindung des Laufrads durch Karl Drais zum 200. Mal jährt. Also nahm Hipp früh Kontakt nach Mannheim auf. Seine Idee: Die Liegerad-Weltmeisterschaften des HPV in die Feierlichkeiten der Stadt zum Fahrrad-Geburtstag zu integrieren.

Gedacht, getan. Hipp bohrte mit Erfolg - und die Liegerad-WM fand ihren Platz beim "Monnem Bike"-Festival. "Das war ein perfekter Rahmen für uns. Für diese Gelegenheit sind wir sehr dankbar", zeigte sich der sportliche Leiter der WM angetan.

Musste das Bergrennen am Freitagabend in Dossenheim hoch zum Weißen Stein wegen Gewitters abgebrochen werden (die RNZ berichtete), lief am Wochenende in Mannheim alles reibungslos. Bei Sonne pur ging es für die 150 Teilnehmer aus aller Welt am Samstagvormittag auf dem Parkplatz am City-Flughafen um den Titel im Ein-Stunden-Rennen, nachmittags waren auf der Mannheimer Radrennbahn die Sprintstrecken über 333,3 m (eine Runde) und einem Kilometer (drei Runden) dran. Der Höhepunkt folgte zum Abschluss am Sonntag: Beim Drei-Stunden-Rennen ging es auf eine 2,6 km lange Runde auf der Augustineranlage um den Wasserturm.

Die zahlreichen Zuschauer bekamen eine Fahrradgemeinde zu sehen, die sonst kaum im Blickpunkt steht. Keine Profis, sondern ambitionierte Breitensportler, die ganz spezielle Fahrzeuge in allen Varianten präsentierten. Laufräder mit zwei, drei oder vier Rädern. Einspurig oder mehrspurig. Voll, teils oder gar nicht verkleidet. Ruderräder, so genannte HF-Bikes mit Hand- und Fußantrieb zur gleichen Zeit und Tandems, auf dem die Fahrer Rücken an Rücken saßen, traten und schwitzten. Mit anderen Worten: Vielfalt ohne Ende.

"Wir wollten der Stadt Mannheim mal etwas Anderes präsentieren", sagte Heike Bunte. Die Organisatorin der Liegerad-WM und ihr Team aus 40 Ehrenamtlichen waren begeistert: "Wir hatten schon viele WMs, aber Mannheim war herausragend. Die Teilnehmer haben sich sauwohl gefühlt. Alles lief reibungslos und unkompliziert. Ich bin total glücklich. Auch, wie viele Mannheimer an der Strecke waren."

Besonders die Velomobile begeisterten die Massen. Weil bei den vollverkleideten Fahrzeugen für die gleiche Geschwindigkeit weniger Muskelkraft benötigt wird, sind diese mit Abstand am schnellsten. Mit fast 60 km/h flitzten die Sieger über die Runde am Wasserturm - Durchschnittsgeschwindigkeit wohlgemerkt. Dafür blieb trotz der Hitze bei den meisten das Verdeck am Fahrzeug. Das bringt circa drei km/h, aber trotz eingebauter Lüftung auch bis zu 15 Grad höhere Temperaturen mit sich - wer schnell sein will, muss eben leiden.

Und ordentlich blechen. Zwischen 5 000 und 14.000 Euro kostet ein neues Velomobil. Nicht gerade wenig. Dafür nutzen es viele als Autoersatz. Bunte erklärt: "Die meisten Fahrer pendeln das ganze Jahr über mit ihrem Rad zur Arbeit." Mit einer Hightech-Maschine, die kaum Luftverwirbelungen zulässt und auch dank ihres tiefen Schwerpunkts jedem Rennrad in puncto Aerodynamik überlegen ist. So überlegen, dass Liegeräder bei den meisten anderen Wettbewerben verboten sind. "Das hat der Internationale Radsport-Verband (UCI) schon am ersten April 1934 entschieden", erzählt Hipp. Kein Aprilscherz, vielmehr Tatsache, sagt der Hamburger. Hipp ist und bleibt eben ein Mann mit Geschichtsbewusstsein.

Auszug aus den Ergebnissen des Drei-Stunden-Rennens: Männer - Velomobile:1. Ymte Sijbrandij, Niederlande, 57,5 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, 2. Olivier Vuadens, Schweiz, 56,7 km/h, 3. Lars Zwinnen, Belgien, 56,5 km/h. Frauen - Velomobile: 1. Nicola Walde, Deutschland, 54,3 km/h, 2. Eva Navratilova (NL), 50,9 km/h, 3. Gerda Hitz (D), 40,4 km/h.

Jugendliche - Velomobile: 1. Pieter Sijbrandij (NL) 13 Jahre, 50,1 km/h, 2. Maarten Sijbrandij (NL), 12 Jahre, 40,5 km/h. Jugendliche - unverkleidetes Liegerad: 1. Ole Elia Lamb (D) 14 Jahre, 37,4 km/h. Tandems: 1. Michael Hering & Adele Tschech (D) 45,6 km/h, 2. Ellen van Vugt & Hans Wessels (NL), 44,5 km/h, 3. Alexander Strietzel & Robert Bakels (NL), 43,5 km/h.