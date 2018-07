Von Nikolas Beck

Ladenburg. Eine "rein ehrenamtliche Mammutveranstaltung" nennte Hauptorganisator Günter Bläß das 19. Ladenburger Triathlon-Festival. Ein 40-köpfiges Organisationsteam und über 400 Helfer werden am Wochenende im Einsatz sein, wenn der BASF Triathlon-Cup Rhein-Neckar nach der Auftaktveranstaltung im pfälzischen Mußbach Halt in Baden macht.

1650 Spitzensportler und Freizeitathleten haben Bläß und Co. zu betreuen, der Run auf die Startplätze erreichte in diesem Jahr neue Dimensionen. "Das Rennen war innerhalb von 30 Stunden ausgebucht", freut sich Jürgen Hilberath, der Geschäftsführer der Wettkampf-Serie: "Das beweist die ungebrochen hohe Attraktivität - sowohl des RömerMan als auch des BASF Triathlon-Cup Rhein-Neckar." Bläß hat für die große Beliebtheit des RömerMans eine einfache Erklärung: "Unsere Philosophie einer familiären Atmosphäre und eines trotz Ehrenamts professionell organisierten Wettkampfs, hat sich mittlerweile über die Grenzen der Metropolregion hinaus herumgesprochen."

So wird auch dieses Mal wieder das Wetter der einzige unkalkulierbare Faktor sein. In Ladenburg kann man davon ein Lied singen. Bläß, Hilberath und Co. erinnern sich noch gut ans letzte Jahr. Kurz bevor die Teilnehmer ins Wasser gehen sollten, zog sich der Himmel zu. Der Wetterdienst warnte vor einem möglichen Gewitter. Schwimmen wäre zu gefährlich gewesen. So holte man die Athleten, die sich mit dem Schiff bereits auf dem Weg zum Schwimmstart gemacht hatten, wieder zurück.

Aus dem Triathlon wurde kurzerhand ein "Bike and Run"-Wettbewerb. Eine organisatorische Meisterleistung, die auch bei den Sportlern Anerkennung fand. Unverrichteter Dinge wollte schließlich niemand wieder abreisen. Auf der Internetseite des RömerMans musste aufgrund der zahlreichen positiven Rückmeldungen eine eigene "Feedback-Seite" eingerichtet werden.

Auch in diesem Jahr hat der Wettergott den Triathleten schon einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der zweite Wettkampf der fünf Veranstaltungen umfassenden Cup-Serie in Maxdorf musste Anfang Juni aufgrund von Sturm und starkem Regen komplett ausfallen. Der RömerMan sollte dieses Mal aber verschont bleiben. Fürs Wochenende sind in Ladenburg Sonnenschein und Temperaturen bis zu 28 Grad Celsius vorhergesagt.

So können sich die rund 700 Teilnehmer des Hauptrennens am Samstag um 14 Uhr über die olympische Distanz auf 1800 Meter Schwimmen im Neckar, die 41 Kilometer lange Radstrecke, auf der 658 Höhenmeter und Steigungen bis zu 15 Prozent bezwungen werden müssen, und die abschließenden zwei je fünf Kilometer langen Runden zu Fuß freuen, ehe beim Zieleinlauf im Römerstadion einmal mehr gute Stimmung garantiert ist.

Als Favoriten sind Vorjahres-Cupsieger Michael Göhner (Reutlingen), Fabian Rahn (Köln), der im letzten Jahr in Ladenburg triumphieren konnte, und Patrick Lange, Sieger des Auftaktrennens in Mußbach, am Start. Bei den Frauen werden Mußbach-Siegerin Laura Phillip (Ravensburg) und Leonie Pötsch (Griesheim) die besten Chancen eingeräumt.