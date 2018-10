Heidelberg. (nb) Die Vorgabe war klar: Der Kapitän musste noch einmal mindestens Fünfter werden. 175 Kilometer später war die Mission erfüllt. Beim Bundesliga-Finale in Cottbus sicherte sich Christopher Hatz, Radrennfahrer vom Team Bergstraße-Jenatec, den zweiten Platz in der Gesamtwertung und bescherte seiner Weinheimer Equipe bereits zum dritten Mal in Folge in der Endabrechnung einen Platz auf dem Treppchen.

"Das unterstreicht auch die kontinuierliche Arbeit der letzten drei Jahre", freut sich Trainer Manfred Munk. Schließlich habe man sowohl Fabian Schnaidt (Gesamtzweiter 2011), Harry Kraft (Dritter 2012) als auch Hatz über mehrere Jahre entsprechend aufbauen können. Hatz sei davon aber "mit Sicherheit der kompletteste Fahrer". Ob im flachen Terrain, am Berg oder im Zeitfahren - für einen Rang unter den besten 15 reichte es jedes Mal.

Beim Abschlussrennen hatte sich eine dreiköpfige Ausreißer-Gruppe früh abgesetzt. Dahinter spannten sich Hatz' Mannschaftskameraden geschlossen vors Peloton, um mögliche weitere Attacken abfangen zu können. Die Rechnung ging auf, so dass es zum Sprint des Feldes kam. Hier war lediglich einer schneller als der 21-Jährige und Hatz auf dem ersehnten fünften Rang. Tim Reske (7.) und Mike Egger (28.) komplettierten das gute Mannschaftsergebnis. Damit sicherte sich TBJ als Dritter auch erstmals in der Mannschaftswertung einen Platz auf dem Podest. Teamchef Danilo Carocci, der vor der Saison mit viel Aufwand seine Amateure zum KT-Team machte, fühlt sich bestätigt: "Trotz Höhen und Tiefen war dieser Schritt der richtige. Ohne diese Strukturen hätten wir nicht mehr vorne mitfahren können und hätten einen Schritt zurück gemacht."