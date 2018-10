Höpfingen. (rüb) Kommt Deutschlands "Amateurfußballer des Jahres 2014" aus Höpfingen? Dies könnte gut sein, denn Torwart Daniel Nohe hat es auf die Auswahlliste der fünf Kandidaten geschafft. Fussball.de, das Internetportal des DFB, sucht ab 31. Januar erstmals den "Amateurfußballer des Jahres". Eine Jury des DFB hatte zuvor aus den zahlreichen Einsendungen die Vorauswahl getroffen und dabei auch den Höpfinger Keeper berücksichtigt. Nach dem Gewinn beim Targo-Bank-Spiel und der Wahl zum "TWO-Team des Jahres" schreibt der TSV Höpfingen damit einmal mehr bundesweit Schlagzeilen.

Der Verein nennt die Gründe, die dafür ausschlaggebend waren, Daniel Nohe zu nominieren: Seine tollen Leistungen in der zweiten Mannschaft (sechs Spiele zu Null) während der letzten Rückrunde und aktuell sein Comeback in der Verbandsliga Nordbaden. Hinzu komme sein außergewöhnliches Engagement außerhalb des Rasens.

Nach Einsicht aller Bewerbungen bei dieser deutschlandweiten Ausschreibung schaffte es Daniel auf die "Shortlist", das heißt unter die besten fünf Amateurspieler Deutschlands. Neben den fünf Spielern, stehen auch fünf Spielerinnen auf dieser Auswahlliste.

Ab 31. Januar steht der Keeper, über den in den nächsten Tagen auch ein Video gedreht wird, also zur Wahl zum Amateurfußballer des Jahres 2014. Die ausgewählten Amateurspieler sind über ganz Deutschland verteilt - von Brandenburg über Thüringen und Hessen bis nach Baden-Württemberg. Die Kandidaten werden vor Beginn des Votings in den nächsten Wochen ausführlich auf fussball.de vorgestellt. Nohes "Konkurrenten" um den Titel ist unter anderem ein 56 Jahre alter Fußballer aus Hessen, der noch immer in der ersten Mannschaft spielt und außerdem Trainer und Abteilungsleiter seines Vereins ist.

Wenn es schon bei der Wahl zum Weltfußballer nicht geklappt hat: Vielleicht gewinnt ja diesmal ein Torhüter?

Info:

Ab 31. Januar kann auf fussball.de abgestimmt werden. In der zweiten Februar-Woche sollen der Amateurfußballer und die Amateurfußballerin des Jahres 2014 bekannt gegeben werden. Einen besonderen Preis wird es für die beiden Gewinner natürlich auch geben. Außerdem erhalten die beiden Mannschaften der Sieger jeweils einen Trikotsatz.