Von Tillmann Bauer

Neckargemünd. Durchatmen? Das braucht Holger Freudenberger, der 39-jährige Dauerläufer der TSG Heilbronn, nicht. Gerade ist er beim 43. Berglauf der Leichtathletik-Gemeinschaft Neckargemünd durch das Ziel auf dem Heidelberger Königstuhl gelaufen, schon steht er zum Interview bereit. Neben ihm ringen Biker, die bereits einige Minuten vor ihm das Rennen beendet hatten, schwer um Luft oder wärmen sich mit heißen Getränken. Freudenberger braucht das erst einmal nicht, er schaut auf seine Uhr: 44:59,1 zeigt sie an - das ist zwar langsamer als im vergangenen Jahr, für den Gesamtsieg hat es aber gereicht.

In einem Teilnehmerfeld von rund 200 Läufern war er der Schnellste. Bei den Frauen gewann Friederike Freimuth vom SV Nikar Heidelberg - sie kam rund zehn Minuten nach ihm an (54:30,2). Sie beide haben die 11,8 Kilometer lange Strecke von Neckargemünd auf den 568 Meter hohen Königstuhl hinter sich gebracht - das sind 450 Höhenmeter. Nun steht Freudenberger im Ziel. Er wirkt fit; so als wenn er einen Spaziergang absolviert hätte.

Läufer: 1. Holger Freudenberger 44:59,1, 2. Kibrom Issaac 45:18,5, 3. Daniel Debertin 45:22,1. Läuferinnen: 1. Friederike Freimuth 54:30,2, 2. Laura Jansen 57:51,6, 3. Katharina Esswein 1:00:39,1. Biker: 1. Tobias Kurz 30:19,0, 2. Christopher Henny 30:21,3, 3. Robert Müller 30:23,7. Bikerinnen: 1. Martina Höllige 36:04,3 Minuten, 2. Nina Umhey 42:24,4, 3. Ulrike Bäuerle 43:24,4.

Holger Freudenberger, Sie wirken nicht gerade erschöpft. War das für Sie ein lockerer Sieg?

Naja, meine beiden engsten Konkurrenten Kibrom Issaac und Daniel Debertin sind relativ schnell losgerannt. Irgendwann konnten sie dann nicht mehr, dann waren sie hinter mir - und ich hatte keinen großen Druck mehr. Ich wollte auf jeden Fall unter 45 Minuten bleiben, das hat ja gerade noch geklappt. Die Zeit war fast identisch mit der im vergangenen Jahr, es sind nur drei, vier Sekunden Unterschied.

Es war nass und neblig - wie war das Laufen bei diesem Wetter?

Heute war es echt schön, es war ja auch noch erträglich.

Wie meinen Sie das?

Es hätte schlimmer kommen können. Beim Laufen war es vollkommen okay. Bei meiner Anreise hatte es heftig geregnet. Sonne beim Laufen ist natürlich schöner, aber das war alles im Rahmen.

Wann genau haben Sie die Führung übernommen?

Das war nach etwa zwei Kilometern. Ich wusste schon von den vergangenen Rennen, dass die Konkurrenz gut drauf ist. Kibrom Issaac wollte lange dagegenhalten, aber meistens ist es so, wenn man mal vorbei ist - dann ist Game over. Nach 2,5 Kilometern wurde der Vorsprung größer, ich bin dann mein Tempo gelaufen. Dennoch habe ich nicht gedacht, dass die beiden so knapp hinter mir sind.

Also sind Sie schon davon ausgegangen, dass Sie den Berglauf gewinnen?

Sagen wir es so: Ich habe es gehofft. Gerade am Berg konnte ich ja meine Erfahrung ausspielen.

Was ist denn bei dieser Strecke die Schwierigkeit?

Eigentlich ist es ein einfacher Berglauf - es gibt keinen wirklich schwierigen Streckenabschnitt. Manchmal macht der Untergrund Probleme. Die Bahn ist aber eigentlich überall gut zu belaufen. Das Ende war heute etwas schwierig, weil man durch den dichten Nebel gar nicht wusste, wann das Ziel kommt. Ansonsten ist es auf den ersten Kilometern relativ steil. Wenn man den fünften Kilometer hinter sich hat, geht alles einfacher.

Wie sieht der weitere Tagesablauf aus?

Naja, ein paar Bier werde ich trinken - und dann ist es gut.