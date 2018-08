Einen Spielmacher von internationalem Format hat der SC Neuenheim in dem Argentinier Tomás van Gelderen in seinen Reihen. Foto: F&S

Heidelberg. (CPB) Das Endspiel des Rugby-Europapokals zwischen dem RK Siauliai und dem Heidelberger Ruderklub wird am 6. Oktober in der litauischen Hauptstadt stattfinden. Darauf einigten sich die beiden Finalisten, die als Sieger über den SC Frankfurt 1880 und den Nada RFC Split aus den Halbfinals hervorgegangen sind. Die beiden Traditionsvereine begegnen sich zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte. Der HRK war als zweiter des Nordseecups in das Halbfinale vorgestoßen, Siauliai als Gewinner des Balkan-Cups.

An diesem Wochenende beginnen die europäischen Wettbewerbe der neuen Saison. Aus der Bundesliga sind die ersten Vier des letzten Jahres für den Nordseecup qualifiziert, und am ersten Spieltag haben der deutsche Vizemeister TV Pforzheim gegen den belgischen Dendermonde RC sowie der Sportclub Neuenheim gegen den belgischen Royal Rugby Club Kituro Brüssel Heimspiele zu bestreiten. Frankfurt und der HRK greifen erst später ins Geschehen ein.

"Der Nordseecup ist eine neue Herausforderung für unsere Mannschaft, die uns in der Bundesliga viel Freude macht und sich nun auf europäischem Niveau bewähren kann", sagte Spielausschuss-Vorsitzender Robert Chandler vom SCN, der zum dritten Mal nach 1996 und 2005 auf europäischer Ebene mitspielen darf und sich seiner Rolle als sportlicher Botschafter Heidelbergs durchaus bewusst ist. "Wir wollen gegen die starken Teams aus Belgien und Holland gute Leistungen zeigen", bekräftigte Chandler. Der SCN wird mit der zuletzt erfolgreichen Mannschaft spielen können und ist ziemlich guter Dinge.

In der Bundesliga Süd stehen zwei Spiele des letzten Qualifikations-Spieltages auf der Tagesordnung, doch sind alle Entscheidungen bereits vor diesen reizvollen Derbys gefallen. Am Samstag begrüßt der deutsche Meister Heidelberger Ruderklub in Bestbesetzung seinen Nachbarn Rudergesellschaft Heidelberg, deren Trainer Bernd Schöpfel die "zurückhaltende Hoffnung auf einen Bonuspunkt" äußert, aber das Abschlusstraining abwarten muss, um seine endgültige Formation zu benennen. Marcel Eloff ist nach erfolgreichen Examina zurück im Team, Gian-Luca Salerno fehlt weiterhin.

Am Sonntag stehen sich mit dem TSV Handschuhsheim und dem Heidelberger Turnverein jene beiden Teams gegenüber, die sich nicht für die Bundesliga-Meisterrunde qualifiziert haben. "Ich erwarte starke Löwen", weist HTV-Trainer Thomas Kurzer die Favoritenrolle an die Handschuhsheimer, deren Trainer Uwe-Carsten Jansen bis auf den verletzten René Engelhardt seine beste Formation aufbieten wird. Beim HTV kehren Benedikt Scherrer, Stefan Brin und Marc Hittel ins Team zurück.

In der Frauen-Bundesliga Süd und der 3. Liga Süd/West stehen die ersten Spiele an, es sind Wettbewerbe voller Reiz.

Europäischer Nordseecup, Samstag, 15 Uhr: SC Neuenheim - RRC Kituro Brüssel (Tiergartenstraße), TV Pforzheim - Dendermonde RC.

Bundesliga Süd Männer, Samstag, 15 Uhr: Heidelberger RK - RG Heidelberg (Harbigweg); Sonntag, 15 Uhr: TSV Handschuhsheim - Heidelberger TV (Tiergartenstraße).

Bundesliga Süd Frauen, Samstag, 13 Uhr: SC Neuenheim - Ramstein RFC (Tiergartenstraße); Sonntag, 14.30 Uhr: Heidelberger RK - Stuttgarter RC (Harbigweg).

3. Liga Süd/West, Samstag, 13 Uhr: TSV Handschuhsheim II - Heidelberger RK II (Tiergartenstraße); 14.30 Uhr: RG Heidelberg II - TGS Hausen (Harbigweg); 17 Uhr: SC Neuenheim II - RC Rottweil (Tiergartenstraße).