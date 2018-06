Heidelberg. (rodi/jag) "Heiß machen muss ich die Jungs nicht mehr. Sie werden auch so am Ende dieser englischen Woche noch einmal alles raushauen", ist Gerd Dais, der Trainer des SV Waldhof, überzeugt. Zum kleinen Derby muss der SVW am Samstag um 15.30 Uhr bei der U23 des 1. FC Kaiserslautern antreten. Mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen hat das Team dem neuen Coach einen glänzenden Einstand beschert. "Wir dürfen jetzt nicht abheben", warnt Dais seine Truppe nun vor Überheblichkeit, denn die "Roten Teufel" sind ebenfalls noch unbesiegt. Beruhigen kann den Trainer sein rechter Flügelflitzer Ali Ibrahimaj: "Wir wissen, dass es ein besonderes Spiel für uns und die Fans ist."

Während Dais auf ihn bauen wird, hat Jonas Strifler derzeit keine guten Karten bei seinem Chef. Nach schlechten Trainingsleistungen und Nichtnominierungen versetzte Dais ihn vorübergehend in die zweite Mannschaft. Einvernehmlich aufgelöst wurde der Vertrag mit Angelos Oikonomou (20), der zu Saisonbeginn vom FC Bayern München II gekommen war.

Als Tabellenführer reist die TSG Hoffenheim II am Samstag zum Auswärtsspiel bei der SV Elversberg (14 Uhr). Die jüngste Mannschaft der Regionalliga hat sich schnell gefunden und mit zwei Heimsiegen sowie einem Remis beim Aufstiegsaspiranten SV Waldhof aufhorchen lassen. Nun geht es zur SVE und damit nach Meinung aller Regionalliga-Trainer zum Topfavoriten auf die Meisterschaft.

Der Vizemeister der vergangenen Saison hat aufgerüstet und unter anderem die Ex-Bundesligaprofis Edmond Kapllani (Karlsruhe und Augsburg), Milan Ivana (Darmstadt) und Steffen Bohl (1. FC Kaiserslautern) verpflichtet. Mit vier Punkten aus drei Spielen (zuletzt 0:2 beim SV Waldhof) ist die Mannschaft von Trainer Michael Wiesinger nicht optimal aus den Startlöchern gekommen - ganz im Gegensatz zur TSG. Die Hoffenheimer müssen im Saarland auf Mittelstürmer Kemal Ademi verzichten, der ebenso gelb-rot-gesperrt ist wie Elversbergs Abwehrmann Aaron Berzel.