Der beste Leichathletik-Nachwuchs war bei der Junioren-Gala in Mannheim am Start: Foto: vaf



Von Nikolas Beck

Mannheim. Lediglich der Blick in den Himmel hatte Sorgen bereitet. "Wir sind am Samstagvormittag mit Bauchschmerzen bezüglich des Wetters angereist", bestätigte Rüdiger Harksen, der Organisationschef der Bauhaus Junioren-Gala. Doch die schlimmsten Befürchtungen sollten sich nicht bewahrheiten. Es blieb bei einem kurzen Schauer, der auf das MTG-Stadion im Mannheimer Pfeifferswörth niederprasselte. Der Stabhochsprung der Juniorinnen wurde um eine halbe Stunde nach hinten verschoben, die Sprintwettbewerbe auf die Gegengerade verlegt - und danach konnte zwei Tage lang gefeiert werden. Zum 20. Mal gab sich die nationale und internationale Leichtathletik-Nachwuchselite in der Quadratestadt die Ehre.

Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz begleitet die Gala schon seit vielen Jahren und ließ es sich nicht nehmen, bei der Jubiläumsausgabe persönlich vorbeizuschauen. "Die Junioren-Gala war vom Start weg ein großer Erfolg und ist ein Aushängeschild nicht nur für die Stadt, sondern für die Leichtathletik in Deutschland und für den Stützpunkt Mannheim", erklärte Kurz.

Bei der Erstausgabe im Jahre 1994 war es Frank Busemann, der für Aufsehen gesorgt hatte. Der Zehnkämpfer, der zwei Jahre später bei den Olympischen Spielen in Atlanta die Silbermedaille gewinnen sollte, lief 13,56 Sekunden über die 110 Meter Hürden. Busemann machte den Anfang, viele weitere Spitzensportler, deren Stern in Mannheim aufging, sollten folgen.

Robert Harting, Diskus-Olympiasieger 2012, gewann im Jahr 2003 mit Gala-Rekord von exakt 63 Metern. Matthias de Zordo, Weltmeister 2011, warf den Speer 2007 78,67 m weit zu einem neuen deutschen Rekord. Und bevor David Storl Welt-, Europameister und olympischer Silbermedaillengewinner im Kugelstoßen werden sollte, knackte der damals 18-Jährige bei der Gala 2009 als erster Jugendlicher überhaupt die 22-Meter-Marke (22,34).

Auch Junioren-Bundestrainer Dietmar Chounard erinnerte sich anlässlich des runden Geburtstags gerne an die Anfangszeiten. "Die Idee dahinter war ganz einfach. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) wollte seine Athleten optimal für die jeweiligen Großereignisse wie Welt- oder Europameisterschaft, vorbereiten", berichtet Chounard. "Das hat dann damals mit einem Drei-Länderkampf zwischen Deutschland, Polen und Russland begonnen und sich im Laufe der Zeit zu diesem Event gesteigert."

Mit den diesjährigen rund 500 Startern aus 23 Nationen seien die Kapazitäten allerdings nicht mehr steigerbar. "Wir wollen ohnehin eine Klassen- und keine Massen-Veranstaltung anbieten", sieht Chounard darin jedoch keine Probleme: "In Mannheim kommt nur derjenige zum Zuge, der bereits internationales Niveau erreicht hat."

Die Gala gilt als weltweit bestes Leichtathletik-Meeting für Junioren. Diesen Ruf gilt es in den kommenden Jahren zu bestätigen. "Es geht um marginale Verbesserungen", sagt Chounard und spricht von neuen Innenraumanzeigen, Startblöcken, Hürden oder einer Videoleinwand. "Die Anlage kommt eben in die Jahre. Es sind lediglich Kleinigkeiten, die aufgerüstet werden müssen, um den internationalen Standards zu entsprechen", ergänzt Harksen.

Bauchschmerzen bereiten die nötigen Investitionen bei MTG und DLV aber keinem. Mannheim wird sich auch im nächsten Jahr auf "Leichtathletik pur" (Harksen) freuen dürfen.