Heidelberg. (sl/cpb) Nun kommt der Rugby-Europapokal 2015/16 endlich nach Heidelberg. Im letzten Spiel des Jahres empfängt der deutsche Meister Heidelberger Ruderklub am morgigen Samstag um 14 Uhr den belgischen Meister Royal Kituro RC aus Brüssel und möchte mit einem Bonuspunktsieg seine guten Chancen auf die Qualifikation für den European Challenge Cup wahren. Dieser Wettbewerb ist gleichbedeutend mit der Europa League der Fußballer; allerdings qualifiziert man sich durch einen nationalen Meistertitel nicht automatisch, sondern man muss eine aufwändige Qualifikation mit sechs Spielen erfolgreich bestehen.

Die Vorzeichen für diese dritte Partie des HRK stehen für den deutschen Meister gut. Nach zwei Siegen aus zwei Auswärtsspielen gegen den portugiesischen Meister Desportivo Direito in Lissabon und den italienischen Erstligisten Mogliano geht das Team von Nationaltrainer Kobus Potgieter voller Zuversicht in die letzte Begegnung eines kräftezehrenden Rugbyjahres, wohingegen die belgischen Gäste am vergangenen Spieltag eine 0:62-Klatsche beim spanischen Meister Valladolid verkraften mussten.

Von diesen Ergebnissen lässt sich HRK-Kapitän Sean Armstrong im Vorfeld des Spiels jedoch keineswegs blenden. "Auf internationalem Parkett dürfen wir uns keine Fehler erlauben und müssen von Beginn an hoch konzentriert auftreten. Gegen Mogliano haben wir die ersten Minuten komplett verschlafen, und prompt lagen wir mit 0:7 hinten. Das darf uns gegen Kituro nicht noch einmal passieren", warnt Armstrong.

Dass man die Belgier aus der Landeshauptstadt Brüssel keineswegs auf die leichte Schulter nimmt, zeigte das Trainerteam den Spielern auch zu Wochenbeginn. Trotz der Reisestrapazen in den vergangenen Wochen absolvierte die Mannschaft bereits am Montagabend eine 90-minütige Fitnesseinheit, auf die im Laufe der Woche noch drei weitere Trainingseinheiten folgten. Alle Trainings wurden auf dem nagelneuen Kunstrasenplatz des HRK am Kirchheimer Harbigweg absolviert, der auch in der nasskalten Jahreszeit optimale Trainingsbedingungen liefert und am Samstag seine Premiere im Spielbetrieb feiern wird.

Mit von der Partie werden auch die Sportsoldaten Anjo Buckman und Clemens von Grumbkow sein, die ihre Grundausbildung rechtzeitig abgeschlossen haben und der ersatzgeschwächten Hintermannschaft neuen Schwung verleihen sollen. Außerdem werden mit Gregor Hartmann und Tomás van Gelderen zwei weitere Heidelberger Spieler ihre Premiere im Europacup feiern; sie sollen die nicht zur Verfügung stehenden Falk Duwe und Paul Bosch ersetzen.

Tickets sind an der Tageskasse für sieben Euro erhältlich. Das RNF berichtet in seiner Sportsendung am Montag.

Heidelberger RK: Kapitän Sean Armstrong, Tom Behrendt, Marcus Bender, Anjo Buckman, Max Calitz, Benjamin Danso, Jarrid Els, Samy Füchsel, Pascal Fischer, Loris Geibel, Gregor Hartmann, Christopher Kleebauer, Daniel Koch, Rob May, Pierre Mathurin, Jacobus Otto, Michael Poppmeier, Oliver Paine, Carlos Soteras-Merz, Jörn Schröder, Tomás van Gelderen, Clemens von Grumbkow, Alexander Widiker, Artur Zeiler.

Qualifikation zum European Challenge Cup, Samstag, 14 Uhr: Heidelberger RK - Royal Kituro RC Brüssel (Harbigweg).