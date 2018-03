Leutershausen. (rkü) Handball ist ein rasantes Spiel. Wer in der Hitze des Gefechts in Sekundenbruchteilen die richtigen Entscheidungen trifft, gewinnt. Positionswechsel und schnelle Kreuzbewegungen schaffen Luft und reißen Lücken in die gegnerische Abwehrformation. Genau das zeigt in diesen Tagen die SG Leutershausen - noch nicht auf dem Feld, sondern im Management.

Beim Trainingsauftakt in der Heinrich-Beck-Halle stehen sie einträchtig beieinander: Uli Roth, Jörg Büßecker, Marc Nagel - und: Holger Löhr. Der frühere Erfolgstrainer der "Roten Teufel" ist zurück, in neuer Funktion.

"Holger ist jetzt Teil des Managements, er steht uns beratend zur Seite und kümmert sich um die sportliche Ausrichtung der ersten Herrenmannschaft", skizziert Uli Roth die neue Aufstellung. Konkret: Löhr kümmert sich um die Ausgestaltung der Spielerverträge, hält Ausschau nach neuen Talenten und wird sich einmal pro Woche mit den jüngsten Spielern im Team zum Individualtraining treffen - die Talentförderung ist ihm nach wie vor eine Herzensangelegenheit.

"Im Grunde ist das, was ich jetzt mache, nichts spektakulär Neues", sagt der 43-Jährige, der im letzten Oktober als Trainer zurückgetreten war. "Ich habe immer engen Kontakt zu Uli und Marc gehalten und war über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden."

Konstanten in der Führungsmannschaft bleiben Geschäftsführer Jörn Schmitt und Trainer Marc Nagel, nun mit Liviu Ianos als Co.: "Natürlich werden wir uns wie gehabt austauschen. Holger ist sehr nah an der Mannschaft dran", so der Cheftrainer der SGL, "er ist dafür verantwortlich, dass das sportliche Paket stimmt, wird nach Entwicklungsspielern Ausschau halten und die Strategie für das Team entscheidend mit entwickeln."

Bei der Auslosung der ersten Runde des DHB-Pokals hat die SGL ein schweres Los erwischt, muss am 20. August zum Erstliga-Absteiger ThSV Eisenach.