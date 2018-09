Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Beide badischen Rivalen spielen bis dato eine überraschend starke Bundesliga-Saison. Der Kultverein SC Freiburg ist mit 33 Punkten Tabellenachter und darf langsam, aber sicher für ein weiteres Erstliga-Jahr planen, die TSG 1899 Hoffenheim träumt gar als Rangvierter (41 Zähler) von internationalen Sphären.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen die Breisgauer auf die Kraichgauer. Südbaden gegen Nordbaden im Schwarzwald-Stadion - ein Derby mit Pfiff. Ein Vergleich zweier fußballerisch interessanter Teams. Eine durchaus anspruchsvolle Aufgabenstellung für beide Kontrahenten. "Der Sportclub hat eine gute Mannschaft mit einem sehr guten Trainer", lobte TSG-Cheftrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag, "sie sind taktisch sehr variabel, haben viele talentierte Spieler, die sehr hungrig sind, und Zocker, die Erfahrung und eine hohe Qualität besitzen."

Hoffenheim schickt Komplimente gen Freiburg - diese Facette wollte auf den ersten Blick hin nicht zu den Aufgeregtheiten rund ums Hinrunden-Treffen passen. Mitte Oktober war es nämlich zu heftigen Irritationen gekommen, da "Hoffes" Manager Alexander Rosen dem Streich-Orchester eine Aggressivität attestiert hatte, "die sich teilweise im Grenzbereich bewegt." Dies wiederum brachte SC-Trainerikone Christian Streich auf die Palme.

Er sprach von "Machenschaften" und "Wahnsinn", witterte quasi eine gezielt eingesetzte "Kampagne" und fühlte sich hernach durch einen umstrittenen Elfmeterpfiff bestätigt. Unglücksrabe Caglar Söyüncü streckte Sebastian Rudy mit hartem Körpereinsatz zu Boden, den fälligen Strafstoß verwandelte Andrej Kramaric zum siegbringenden 2:1 (81.). Dem nicht genug: Vier Minuten später blieb die Pfeife von Referee Deniz Aytekin stumm, als Ermin Bicakcic SC-Stürmer Florian Niederlechner auf den Rasenteppich legte.

Die Freiburger Protagonisten fühlten sich als Kampagnen-Opfer. SC-Präsident Fritz Keller führte gewissermaßen den Videobeweis in der Mixed Zone ein. Seht her, so die Botschaft an die Medienvertreter per Smartphone, welch himmelschreiende Ungerechtigkeit ist uns da widerfahren!

Nagelsmann gab gestern unterdessen Entwarnung. Die damaligen Streitigkeiten seien ausgeräumt, was auch Streich bei der Parallelveranstaltung in der Münsterstadt bestätigte. "Schon nach dem Spiel hatten Alex und Christian ein sehr gutes Gespräch. Und zu Weihnachten haben sich beide geschrieben", schmunzelte Nagelsmann das vermeintliche Problem einfach weg, "es ist wie in einer Ehe: Ein Streit kann auch mal etwas Klärendes sein. Und hinterher versteht man sich dann besser." Rosen habe das seinerzeit sicherlich nicht despektierlich, sondern "respektvoll" gemeint. Alles nur ein Missverständnis? Wer weiß, wer weiß ...

Nagelsmann verteilte Streicheleinheiten an Streich und Co. - vor allem in Richtung des geschätzten Freiburger Trainerkollegen: "Ich bin schwer begeistert, wenn ich seine Interviews sehe, auch zu weltpolitischen Themen. Er hat immer eine klare Meinung und ist schon eine Marke. Ein sehr sympathischer Mensch."

Streich, der Sohn eines Metzgers aus Eimeldingen, der später Germanistik, Geschichte und Sport auf Lehramt studierte, positioniert sich gerne, insbesondere zur Flüchtlingspolitik. Er gilt als Emotionsbolzen, Querdenker und Vaterfigur, gerade Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann hat Fußballlehrer Streich viel zu verdanken. Insofern darf man sowohl auf ein intensives Rasenduell als auch auf die "Bankgeheimnisse" von Streich und Nagelsmann gespannt sein. "Hoffes" Chefcoach steht morgen vor seiner Premiere in Streichs Reich, 196 Kilometer von Sinsheim entfernt.