Hoffenheim. (red) Was den Herren Profis nicht gelang, ist der U19 von 1899 Hoffenheim geglückt: Sie hat den VfB Stuttgart geschlagen. In der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest triumphierte die Boygroup aus "Hoffe" mit 2:1 gegen die Schwaben. Stefan Posch und Meris Skenderovic erzielten die Tore für die Elf von Trainer Julian Nagelsmann, der mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden war. "Die drei Punkte gehen in Ordnung, weil wir defensiv eine starke Leistung gezeigt haben", sagte der Coach.

Vor elf Monaten, am 1. November 2014, kassierte die U19 gegen den VfB Stuttgart ihre bislang letzte Heimniederlage. Am Samstag verbuchte die Nagelsmann-Elf im Dietmar-Hopp-Stadion den zehnten Heim-Dreier in Serie und bleibt somit dem enteilten Spitzenreiter der Bundesliga Süd/Südwest, dem TSV 1860 München, auf den Fersen.

Jede Menge Möglichkeiten

Die Hoffenheimer starteten stark in die Partie und müssen sich lediglich vorwerfen lassen, zur Pause nur 1:0 geführt zu haben. Schon nach drei Minuten hätte die TSG in Führung gehen können, als Skenderovic nach einem Pass von Dennis Geiger VfB-Keeper Philipp Köhn bereits umspielt hatte und der herbeigrätschende Max Weber den Einschuss verhinderte. Kurz darauf verzog Matthias Stüber aus linker Position knapp. Es ging so weiter: Posch köpfte nach Geiger-Ecke den Torwart an (4.), Çevik vergab nach Johannes Benders Pass freistehend (13.), Robert Janickis strammer Schuss von der Strafraumgrenze wurde von Köhn stark zur Ecke pariert (14.). Und die brachte die verdiente Führung: Geigers Hereingabe an den langen Pfosten nickte Posch zum 1:0 ein.

"Die erste Halbzeit war sehr gut", erklärte Nagelsmann und ergänzte: "Die Jungs haben sich eine Vielzahl an Chancen erspielt und haben super verteidigt. Leider haben wir zu wenig daraus gemacht, und es musste ein Standard herhalten, damit wir zur Pause führen." Adrian Beck mit einem Drehschuss (21.), Skenderovic, der nur den Außenpfosten traf (25.), und Geiger, der nach schöner Kombination über Stüber und Janicki keinen Druck hinter den Ball bekam (34.), hätten das Resultat freundlicher gestalten können. Gegen Ende der ersten 45 Minuten zollten die Hoffenheimer ihrem hohen Aufwand etwas Tribut.

Nach dem Wiederanpfiff gab die U19 zunächst weiter Gas, doch im Anschluss verlagerte sich das Geschehen nach und nach in die Hoffenheimer Hälfte. "Der VfB war im zweiten Abschnitt dominanter, aber die klareren Chancen waren auf unserer Seite", sagte Nagelsmann. Keine richtige Chance, aber trotzdem schön gemacht: Das 2:0 durch Skenderovic, der mit einem Flachschuss aus 16 Metern Köhn überraschte (73.).

Es schien der K.o.-Schlag für die Stuttgarter zu sein, die eine Minute zuvor durch Jan Ferdinand noch die große Ausgleichschance hatten. Doch Torhüter Paul Kruse - nach einer knappen Stunde für Kobel, der einen Schlag auf die Schulter bekommen hatte, eingewechselt - behielt im Eins gegen Eins die Nerven. Sechs Minuten nach der vermeintlichen Entscheidung markierte Berkay Özcan allerdings per Distanzschuss den Anschlusstreffer und sorgte dafür, dass es bis zum Ende spannend blieb. In der Tabelle belegen die Kraichgauer mit 21 Punkten weiter den zweiten Platz - mit drei Punkten Rückstand auf den TSV 1860 München, der mit 3:1 gegen Greuther Fürth gewann. Platz drei hat nach dem achten Spieltag der FSV Mainz 05 mit 16 Zählern inne.

1899: Hoffenheim: Kobel (57. Kruse) - Kölmel, Geiger, Lorenz, Stüber, Beck, Janicki, Posch (74. Hoffmann), Bender, Skenderovi? (78. Wähling), Çevik (67. Galstyan).

VfB Stuttgart: Köhn - Baloglu (46. Spanoudakis), Weber (89. Kunz), dos Santos (78. Groiß), Schlimgen, Ramaj (69. Juric), Collinge, Gmeiner, Özcan, Ferdinand, Uygun.

Tore: 1:0 Posch (14.), 2:0 Skenderovic (73.), 2:1 Özcan (79.).

Schiedsrichter: Markus Meier (Lohmar). Zuschauer: 350.