Von Nikolas Beck

Mannheim. "Handtaschen kann man nie genug haben", findet Carolin Nytra: "Jede hat für mich ein ,Eigenleben', ihre Farben und Formen erzählen eine Geschichte, können auch mal Stimmungen ausdrücken", findet die Hürdensprinterin der Mannheimer TG immer gute Gründe, neue anzuschaffen - und ihren Freund, Weitsprung-Europameister Sebastian Bayer, zur Verzweiflung zu bringen.

In der vergangenen Woche war es eine Stofftasche zum Umhängen, die der 26-Jährigen so unglaublich viel bedeutete. Nicht zwingend wegen ihres Inhaltes - eine Deutschlandflagge, eine "Gebrauchsanweisung für London" und ein "Team London"-Regenschirm - sondern vielmehr aufgrund ihrer Symbolik.

Schließlich war diese Tasche einem exklusiven Kreis vorenthalten: Den Olympioniken des Team London der Metropolregion Rhein-Neckar. Nur wer tatsächlich zu den Sommerspielen in Englands Hauptstadt reist bekam eine.

Für Nytra, fünffache Deutsche Meisterin, Halleneuropameisterin 2011 und EM-Dritte 2010, war die offizielle Verabschiedung der Athleten auf der Seebühne des Mannheimer Luisenparks freilich keine Selbstverständlichkeit. Denn das Hürden-Ass hat eine lange Leidenszeit hinter sich.

Begonnen hatte alles mit einer Gelenkverletzung nach der Hallensaison im vergangenen Jahr. Um den Traum von Olympia nicht zu gefährden, verzichtete Nytra auf die Freiluftsaison komplett und kehrte erst im Februar beim Internationalen Hallen-Leichtathletik-Meeting in Karlsruhe ins Wettkampfgeschehen zurück. Untröstlich war die gebürtige Hamburgerin nach ihrer Disqualifikation im Finale aufgrund eines Fehlstarts, war sie doch im Vorlauf noch Bestzeit gelaufen. Wenige Woche später sollte dann an gleicher Stelle bei den Deutschen Hallenmeisterschaften das Comeback vollendet werden. Im Endlauf aber der nächste Rückschlag: Muskelfaserriss in der Wade, was auch zu Selbstzweifeln führte. "Zwischendurch kam sogar die Frage, ob das Ganze überhaupt noch Sinn macht", erinnert sich Nytra: "Mein Körper kann es einfach nicht mehr, warum passiert das andauernd? Warum gerade mir?"

Der emotionale Hürdenlauf im Olympia-Jahr hatte ihre Spuren hinterlassen. "Dann kommen zum Glück immer wieder kleine Erfolge. Lichtblicke, die das kleine Pflänzchen Hoffnung wieder nähren, dass es mit London doch noch klappt."

So wie ihr Rennen beim Olympiatest auf heimischer Bahn im MTG-Stadion. Im ersten Freiluft-Rennen nach 22 Monaten Pause glückte ihr auf Anhieb die Olympianorm, eine Woche später wurde sie in Wattenscheid zum fünften Mal Deutsche Meisterin. Eine Freude, die nicht lange währte. Eine alte Verletzung im Schwungbein machte plötzlich wieder Probleme und verhinderte eine Teilnahme an der EM in Helsinki. "Im Vorfeld hatte ich es relativ gelassen genommen. Erst als ich dann zu Hause am Fernseher saß, war's richtig hart", berichtet die eigentliche Favoritin. "Wenn jetzt aber am 6. und 7. August alles gut ist, dann habe ich das sicherlich auch vergessen."

Nytras Blick ist nur noch nach vorne gerichtet. Auch der Körper scheint mitzuspielen. Zwar zwicke es immer mal hier und da, aber das sei normal. "Meine Mama sagt immer: ,Wenn man morgens aufwacht und es tut nichts weh, dann ist man tot", kann sie über kleinere Wehwehchen inzwischen lachen.

Gerade rechtzeitig hat Nytra ihr Lächeln und ihr Selbstvertrauen wieder gefunden. "Ich weiß aus den letzten Jahren, dass ich in der Weltspitze mitlaufen kann. Das Ziel ist es, ins Finale zu kommen." Dort sei alles und nichts möglich. "Bei allen Mädels stehen zehn Hürden in der Bahn. Da kann es sein, dass man eine Sternstunde hat und gerade diejenige ist, die gut durchkommt."

Um ihre "Handtaschen-Sucht" in London etwas zu bremsen, hat Freund Sebastian ein neues Argument gefunden. "Ja, das ist schwierig zurzeit", lacht Nytra: "Er sagt, ich hätte schon so viele und die würden dann benachteiligt werden." Eine erste Olympische Medaille darf Nytra aber liebend gerne mit nach Hause bringen. Denn nicht nur von Handtaschen kann man nie genug haben.