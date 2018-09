Rio de Janeiro. (dpa) Die Kartenverkäufe steigen, die Sportler sind zufrieden, und das Wetter ist prächtig: Einen Tag vor der Eröffnungsfeier im berühmten Maracanã-Stadion hat Brasilien die Paralympics in Rio de Janeiro offenbar doch noch ins Herz geschlossen. Unmittelbar vor den ersten Weltspielen der Behindertensportler in Südamerika belasten das Mega-Ereignis zumindest nach außen weder der Doping-Bann Russlands noch die zuvor riesigen Geldnöte oder das befürchtete Organisationschaos. "Im Moment treffen praktisch jeden Tag positive Überraschungen ein", sagte Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS), der mit einer 155 Sportler starken Mannschaft in Rio ist.

Statt kommentieren zu müssen, was alles nicht klappt, sind die Organisatoren angesichts der plötzlichen Fortschritte auf allen Gebieten geradezu in Hochstimmung. Veranstaltungssprecher Mario Andrada verkündete voller Stolz "den Meilenstein" von mehr als 1,5 Millionen verkaufter Eintrittskarten. Und auch mit anderen Zahlen protzen die Gastgeber: 176 teilnehmende Nationen plus ein Flüchtlingsteam sind mehr als je zuvor. 528 Entscheidungen in erstmals 23 Sportarten sind ebenfalls ein Höchstwert. Vier Jahre zuvor in London waren es 503 Wettbewerbe in 21 Sportarten. "Man muss fairerweise sagen: Zu den vor uns liegenden Spielen Rio 2016 gehören die am meisten herausfordernden Umstände, die ein Organisationskomitee jemals zu bewältigen hatte", sagte Sir Philip Craven, der Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC): "Trotzdem bin ich vollkommen davon überzeugt, dass diese Spiele ein außerordentlicher Erfolg und in Bezug auf die sportlichen Leistungen ohne Zweifel auch die besten sein werden."

Das deutsche Team, das durch den Ausschluss Russlands von 148 auf 155 Aktive angewachsen ist, ist mit beträchtlichen Erfolgsaussichten nach Rio gereist. Angeführt von den Leichtathletikstars Markus Rehm und Marianne Buggenhagen, Handbikerin Andrea Eskau oder den goldenen Judo-Zwillingen Ramona und Carmen Brussig peilt der DBS einen Spitzenplatz im Nationenranking an. "Rein sportlich gesehen bin ich mit breiter Brust nach Rio gekommen", erklärte Verbandschef Beucher. Quer durch alle Sportarten habe man Welt- und Europameister im Aufgebot. "Das ist kein Garant für das Treppchen. Aber das ist eine gute Voraussetzung", sagte er.

In London war mit 66 Medaillen (18 Gold, 26 Silber, 22 Bronze) Platz acht herausgesprungen. Vor allem wegen der Umstände im Vorfeld der Spiele standen und stehen die Paralympics mehr im Fokus als bei den 14 Auflagen zuvor. Insbesondere der Ausschluss Russlands durch das IPC als Konsequenz des staatlich geleiteten Dopingsystems hatte für Aufsehen gesorgt. "Das IPC tat gut daran, ein deutliches Zeichen zu setzen. Der internationale Sport ist argen Bedrohungen ausgesetzt", sagte der deutsche Chef de Mission, Karl Quade. Er sehe für den Behindertsport die Chance, "dass die Öffentlichkeit oder die Zuschauer dem paralympischen Sport noch Werte zuordnen, die vielleicht anderswo im Sport nicht mehr vorhanden sind".

Dass die Paralympics in Rio de Janeiro trotz der weiter vorhandenen Sparzwänge unter anderem beim Transportsystem und Serviceleistungen weitgehend reibungslos starten, hängt mit der Freigabe zuvor gesperrter Gelder zusammen. Im gemeinsamen Etat für Olympische und Paralympische Spiele hatte eine so riesige Lücke geklafft, dass IPC-Präsident Craven die Lage als "prekär" bezeichnet hatte. "Noch nie in der 56-jährigen Geschichte der Paralympischen Spiele haben wir so schwierige Rahmenbedingungen erlebt", hatte er erklärt. Doch die Staatsregierung und die Stadt Rio haben doch die angekündigten 250 Millionen Reals (68 Millionen Euro) wenigstens teilweise locker gemacht.