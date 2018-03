Heidelberg. (CPB) Am heutigen Mittwoch um 20 Uhr werden die beiden Halbfinalspiele der deutschen Rugby-Meisterschaft nachgeholt, die vor zehn Tagen wegen Unbespielbarkeit der Heidelberger Sportplätze abgesagt werden mussten. Der Titelverteidiger Heidelberger Ruderklub trifft am Kirchheimer Harbigweg auf den deutschen Vizemeister TV Pforzheim und will zum vierten Mal in Folge in das Endspiel einziehen, das bereits am Samstag um 16 Uhr beim SC Frankfurt 1880 an der Feldgerichtstraße angepfiffen wird. Im zweiten Halbfinale stehen sich der Sportclub Neuenheim und die Rudergesellschaft Heidelberg an der Tiergartenstraße gegenüber. Die Stadionkassen werden jeweils eine Stunde vor Spielbeginn geöffnet.

Die Mannschaft des Heidelberger Ruderklubs geht als klarer Favorit in das Halbfinale gegen die starken Pforzheimer, die freilich mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre beiden wichtigen Stürmer Josh Fisiiali und Timo Vollenkemper wegen Verletzungen nicht aufbieten können. Der HRK hingegen hat bis auf die beiden Langzeit-Verletzten Samy Füchsel und Patrick Schliwa alle Asse an Bord, zumal auch die vier Siebenerrugby-Nationalspieler das erste EM-Turnier in Lyon gesund und munter überstanden haben. "Die Lage ist entspannt, bei uns herrscht keine Panik, denn wir wissen, was wir können", sagte Alexander Wiedemann, der Rugby Operations Manager des HRK gestern.

Da es sich um die Neuauflage des Finales 2012 handelt, sprach Wiedemann von "einem vorgezogenen Endspiel, das für uns nun deutlich schwerer ist als zum ursprünglichen Termin, denn es war sehr schwierig, die Anspannung über fast zwei Wochen hoch zu halten."

Damit hatten die Trainer des SC Neuenheim und der RG Heidelberg überhaupt keine Probleme. Für den Neuenheimer Chefcoach Uwe Schwager ist die "Situation völlig unverändert: Die Tagesform der Mannschaften ist der entscheidende Faktor." Das SCN-Team hat das spielfreie Wochenende zu einem intensiven Trainingslager mit dem englischen Sturmspezialisten Altan Özdemir genutzt, wobei Gedränge und Gasse im Mittelpunkt der Arbeit standen. 28 Spieler haben daran teilgenommen, so dass Schwager heute personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Das gilt auch für seinen Kollegen Bernd Schöpfel von der RGH, dessen Fünfzehn heute ebenfalls in Bestbesetzung auflaufen kann. "Wir sind guter Hoffnung, sehen den SCN aber nach dem Verlauf der Rückrunde als Favoriten an. Allerdings hatten die Spiele zwischen den beiden Vereinen schon immer eigene Gesetze, so dass wir uns durchaus eine Siegchance ausrechnen", sagte Bernd Schöpfel, dessen vier Siebenerrugby-Nationalspieler erschöpft, aber gesund aus Lyon zurückgekehrt sind.

Zwei Halbfinals an einem Abend zur gleichen Zeit - das ist für die Rugby-interessierte Öffentlichkeit in der Kurpfalz mehr als unglücklich, aber aufgrund der im Sport gebotenen Chancengleichheit vertretbar. Die beiden Sieger dürfen dann drei Mal ausschlafen, um in Frankfurt in neuer Frische den deutschen Meister 2013 auszuspielen.

Deutsche Meisterschaft, Halbfinals, heute, 20 Uhr: Heidelberger RK - TV Pforzheim (Harbigweg), SC Neuenheim - RG Heidelberg (Tiergartenstrapße).