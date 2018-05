Leiman/Helmstadt-Bargen. (rok) Beim ersten Saisonhöhepunkt in diesem Jahr war Matthäus Hofmann zum Nichtstun verurteilt. Wegen anhaltender Rückenbeschwerden musste er im April zusehen, wie seine Mannschaftskameraden des SV Obrigheim im Finale um die deutsche Meisterschaft dem Chemnitzer AC unterlagen.

Die Sache ist abgehakt, Hofmann wieder genesen. "Ich fühle mich fit und stark", sagt der 20-Jährige und klingt dabei, als könnte er Bäume ausreißen. Das wird durchaus von ihm erwartet, wenngleich sein Arbeitsgerät weder Blätter noch Nadeln trägt.

Hofmann ist ein Hantelstemmer, und er gehört schon jetzt zu den Besten seines Fachs. Vergangenes Jahr kehrte er als Fünfter von der Junioren-WM aus der peruanischen Hauptstadt Lima zurück, am morgigen Freitag will der Nationalheber bei der Junioren-Europameisterschaft im zyprischen Limassol seine Bestleistungen (164 kg Reißen, 192 kg Stoßen) angreifen - und am liebsten eine Medaille gewinnen. "Die Konkurrenz ist schwer einzuschätzen", sagt der aus Helmstadt stammende Athlet. "Wenn sich die Chance ergibt auf einen Treppchenplatz, werde ich natürlich alles versuchen."

Hofmann kann auf großer Bühne und unter Druck bestehen, das hat er letztes Jahr bei der WM gezeigt, als er in der Gewichtsklasse bis 94 kg seinen Zweikampfrekord von 354 Kilo aufstellte. Inzwischen hat der angehende Sportsoldat an Masse zugelegt, wiegt aber erst rund 100 Kilo - da sind also noch zehn Pfund frei, bis die Waage in der 105-Kilo-Klasse rot aufleuchtet. Zunehmen ist daher angesagt: Mit jedem Kilo Körpergewicht, so lautet die Faustformel, lassen sich bei gutem Training zwei Kilo mehr Leistung erzeugen.

Hofmann arbeitet unter Anleitung von Bundestrainer Oliver Caruso im Leistungszentrum Leimen, in der Stadt wohnt er auch zusammen mit seiner jungen Frau Priscilla. Im vergangenen Jahr wurde der Sportler von einer Fachjury zum "Gewichtheber des Jahres" gewählt. Ein Votum, das bisherige Leistungen kürt und vor allem Erwartungen für die Zukunft ausdrückt.

Richtig rund lief es 2014 nicht. Die Verletzungsprobleme haben ein geregeltes Training über längere Zeit eingeschränkt, nun aber blickt Hofmann auf beschwerdefreie Wochen zurück und fühlt sich bestens vorbereitet. "Nach Pausen finde ich schnell wieder meinen Rhythmus, das ist ein Vorteil", sagt der ehrgeizige Athlet, der eine Qualifikation für Olympia 2016 in Rio de Janeiro noch nicht abgeschrieben hat. In der aktuellen Kandidatenliste steht er zwar nicht in vorderster Reihe, aber "in nächster Zeit will ich mich deutlich steigern. Dann wird sich zeigen, was geht".

Nach der Junioren-EM ist das Sportjahr für Hofmann noch nicht abgeschlossen. Am 20. Dezember trifft er mit seiner Mannschaft SV Obrigheim auf den mit mehreren Nationalhebern besetzten AV Speyer. Im Bundesliga-Spitzenduell kann jedes Kilo eines Einzelnen ausschlaggebend für Sieg oder Niederlage sein. Hofmann möchte dann Versäumtes nachholen und durch eine Top-Leistung dazu beitragen, dass sein Club erneut ins Meisterschaftsfinale einzieht. Fest steht schon jetzt, dass bis zu 1500 Zuschauer in der Neckarhalle sein werden - eine Kulisse, die bundes- und wohl auch europaweit beim Gewichtheben einzigartig ist. Hofmann freut sich darauf: "Solche Wettkämpfe sind der Lohn für hartes Training und eine ganz besondere Motivation."

Doch noch sind die Bundesliga und das Duell mit Speyer weit weg. Am Freitag um 13.30 Uhr deutscher Zeit will Hofmann erstmals international ein Ausrufezeichen setzen. Wie er sich bei der EM schlägt, lässt sich live verfolgen - im Internet unter www.easywl.com.